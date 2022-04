Arriva tardi la reazione della Pro Patria: vince la FeralpiSalò 2 a 1

Una Pro Patria dai due volti, quella vista questo pomeriggio, domenica 10 aprile, al Lino Turina di Salò, dove la Feralpi si è meritatamente aggiudicata i tre punti in palio. Il trentaseiesimo turno del Girone A di Serie C ha visto i Leoni del Garda padroni di casa e soprattutto del campo per gran parte della partita. I tigrotti di Busto Arsizio hanno trovato la reazione troppo tardi grazie al solito Alessandro Piu, che ha accorciato le distanze al 69’ del secondo tempo siglando la nona rete stagionale.

Un primo tempo senza storia, fatta eccezione di due iniziative personali di Piu e di Parker: la FeralpiSalò ha infatti dominato la partita, non tanto nel palleggio, lasciato spesso con astuzia agli ospiti, quanto nella disposizione dei giocatori sul rettangolo di gioco che ha permesso ai rivieraschi di andare in porta almeno in quattro occasioni in appena due tocchi. Non è un caso allora che al 19’ Spagnoli e Balestrero avessero già inciso il proprio nome a referto, indirizzando di fatto una partita che la Pro Patria non è riuscita più a recuperare nonostante una prestazione più convincente nella ripresa, anche per merito dei subentrati.

Rimandati dunque i festeggiamenti bustocchi per la salvezza, che, vista la situazione di novembre, è un obiettivo che non deve essere dato per scontato. I Gardesani, invece, consolidano la propria posizione in classifica come terza potenza del girone, alle spalle delle imprendibili Sudtirol e Padova.

FERALPISALO’ – AURORA PRO PATRIA 1919 2 – 1 (2 – 0)

Marcatori: 5′ p.t. Spagnoli (FER), 19′ p.t. Guerra (FER); 23′ s.t. Piu (PPA).

FERALPISALO’ (4-3-1-2): 33 De Lucia; 2 Bergonzi, 13 Legati, 6 Bacchetti, 5 Pisano (35′ s.t. 19 Corrado); 27 Hergheligiu (30′ s.t. 7 Di Molfetta), 8 Guidetti, 28 Balestrero; 26 Siligardi (30′ s.t. 10 Corradi); 11 Spagnoli (44′ s.t. 29 Damonte), 17 Guerra (35′ s.t. 20 Luppi).

A disposizione: 1 Liverani, 12 Porro, 3 Girgi, 9 Miracoli, 15 Farabegoli, 30 Castorani, 31 Salines. All. Vecchi.

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 1 Caprile; 6 Sportelli (1′ s.t. 16 Fietta), 13 Boffelli, 5 Molinari (36′ p.t. 2 Vaghi); 17 Vezzoni (1′ s.t. 25 Ferri), 10 Nicco, 14 Bertoni, 3 Galli, 11 Pierozzi; 27 Piu (34′ s.t. 32 Pesenti), 9 Parker (22′ s.t. 30 Castelli).

A disposizione: 12 Mangano, 29 Cassano, 7 Stanzani, 15 Pizzul, 18 Banfi, 19 Lombardoni, 21 Colombo. All. Sala

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano (Paolo Cipolletta della Sezione di Avellino e Matteo Cardona della Sezione di Catania. Quarto Ufficiale Francesco Zago della Sezione di Conegliano).

Angoli: 3 – 3.

Recupero: 3′ p.t. – 5′ s.t.

Ammoniti: Vaghi, Galli (PPA); Balestrero, Legati (FER).

Note: Giornata ventosa e soleggiata. Terreno di gioco in ottime condizioni.