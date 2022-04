Arriva Teatro Green, lo spettacolo sulle buone pratiche sostenibili

Cast e Teatro del Sole stanno preparando uno spettacolo teatrale con gli alunni di due Green School per diffondere buone pratiche di sostenibilità

Quanto influiscono i nostri comportamenti quotidiani sui cambiamenti climatici? Quali azioni virtuose possiamo adottare? A Varese si sta preparando uno spettacolo teatrale che accompagnerà gli spettatori in un percorso itinerante alla scoperta di azioni sostenibili semplici e possibili. Studenti e studentesse delle Green School varesine metteranno in scena le loro pratiche sostenibili per contagiare gli spettatori con comportamenti virtuosi e per sensibilizzare rispetto alle tematiche dell’emergenza climatica e dello stato di salute del nostro pianeta.

Teatro Green è un progetto di Cast (Ong di Laveno Mombello) e Teatro del Sole (storica compagnia di teatro ragazzi), con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, che vuole promuovere buone pratiche di sostenibilità attraverso il teatro.

Grazie al concorso di idee diffuso a novembre tra le scuole che aderiscono al Programma Green school di Varese sono state selezionate due scuole, la Primaria Pedotti di Luvinate e la secondaria Frattini di Caravate, che stanno partecipando a laboratori teatrali di 12 incontri con gli esperti del Teatro del Sole. In questi incontri, attraverso giochi e esercizi teatrali basati sul rapporto con il proprio corpo, la relazione con l’altro, la percezione dello spazio e dei suoni, l’interazione corporea e l’improvvisazione teatrale, si sta dando forma alle idee abbozzate nella fase precedente, per creare lo spettacolo finale che vedrà come protagonisti i ragazzi e ragazze delle scuole.

Lo spettacolo sarà messo in scena il 6 e 7 giugno nel parco di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, in occasione della tradizionale festa di fine anno di Green School, che torna quest’anno in presenza.

Lo spettacolo sarà itinerante: il pubblico verrà guidato dagli attori professionisti nelle diverse postazioni tematiche dove reciteranno i ragazzi e alla fine potrà calcolare la propria impronta carbonica grazie a un calcolatore online ideato in un progetto di PCTO con la classe 3A del Liceo Scientifico Sereni di Laveno Mombello. Studenti e studentesse del Sereni motiveranno gli spettatori nello sperimentare comportamenti virtuosi.

Ma attenzione, per consentire la realizzazione dello spettacolo è necessario uno sforzo collettivo di raccolta fondi: per ottenere il finanziamento della Fondazione del Varesotto il progetto deve raccogliere donazioni per almeno 800€.

Ecco il video promozionale del progetto e della raccolta fondi:

Con una donazione non si sosterrà solo la produzione dello spettacolo, ma si potranno anche destinare piante e semi per i giardini e orti delle scuole che saranno scelte dai donatori:

Con una donazione di €10 si compare nell’elenco dei produttori dello spettacolo

Con una donazione di €30 si compare tra i produttori dello spettacolo e verranno donati semi a una Green School per orto/giardino scolastico

Con una donazione da €60 in su, si compare tra i produttori dello spettacolo e verrà donato un albero da piantare nel giardino di una Green School.

E’ possibile donare sia attraverso il canale Paypal che la Fondazione mette a disposizione dei singoli progetti, sia con bonifico sul conto intestato alla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, IBAN: IT87N0323901600670001966911, indicando nella causale: Donazione progetto 2021.0130– “Teatro Green”. Scrivete poi a: varese@green-school.it per comunicare la scuola a cui donare pianta o semi.

Informazioni e dettagli per donare a questo link: