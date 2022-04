Arriva a Varese il bike sharing “potenziato”, pedalare in città non è mai stato così facile

A Varese torna il servizio di mobilità sostenibile delle bici in condivisione.

Un servizio nato nel 2008, con i mondiali di ciclismo, ma ora rinnovato con bici tradizionali (Definite “muscolari” dall’assessore alla Mobilità, con una definizione evocativa, per la città…) e a pedalata assistita.

L’altra novità e il consistente aumento del numero di stazioni: 25 punti di prelievo dal centro all’università, ventidue stazioni già attive, 100 biciclette di cui 30 a pedalata assistita.

Il servizio di Bike Sharing è stato presentato oggi, alla presenza del sindaco Davide Galimberti, dell’assessore alla mobilità Andrea Civati e del delegato al piano energia e clima Dino de Simone, che da assessore all’ambiente fece partire l’iter del nuovo servizio, dopo il completo rinnovo della flotta e l’aumento delle postazioni da dove si potrà prelevare la propria due ruote in sharing.

«Il numero di postazioni del bike sharing verrà più che raddoppiato: dalle 12 iniziali si passerà a 25 – Spiega Civati – Numero che verrà raggiunto nei prossimi mesi con l’attivazione di altre 3 stazioni che si aggiungeranno alle 22 già attive da oggi».

Il rilancio del servizio è stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”. Il progetto ha visto anche la realizzazione di percorsi protetti davanti alla scuola, nuovi attraversamenti pedonali e marciapiedi.

«Con l’avvio del bike sharing – commenta il sindaco Davide Galimberti – si amplia ancora l’offerta per la mobilità sostenibile in città. Un servizio che oltre ad un generale restyling ed un importante ampliamento, vede l’arrivo delle biciclette a pedalata assistita nella flotta a disposizione dei cittadini e turisti. La bicicletta diventa sempre di più dunque una valida e moderna alternativa per spostarsi in città ad impatto zero».

COME SI USANO

La nuova flotta consiste in 100 nuove biciclette: 70 classiche (ma con cambio integrato a tre velocità) e 30 a pedalata assistita. I mezzi sono disponibili tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, e si usano “da punto a punto” cioè da una stazione all’altra.

Per accedere è necessario scaricare la app “Bicincittà” su app store o play store e seguire le indicazioni per la registrazione, che è (contrariamente alla “prima versione”) molto semplice e immediato.

Le tariffe prevedono una parte di abbonamento e una a consumo orario: per la prima parte si va dai 2 euro giornalieri ai 20 annuali, passando per gli 8 euro settimanali. Per la parte oraria i costi sono, per le biciclette classiche, 2 euro all’ora dopo la prima mezz’ora (che è gratuita) e 2 euro alla mezz’ora (dopo la prima mezz’ora gratuita).

GRATIS L’ABBONAMENTO ANNUALE PER CHI SI ISCRIVE NEI PRIMI 4 MESI DEL SERVIZIO

Il Comune per i primi tempi ha inoltre applicato una serie di azioni volte alla diffusione di questo mezzo di trasporto. In particolare: l’abbonamento annuale al servizio sarà gratuito per tutti i cittadini per i primi 4 mesi dall’attivazione del servizio. L’unica spesa che verrà richiesta è una prima ricarica di 5 euro. Tale abbonemanto resterà poi gratuito per i nuclei familiari, i giovani fino a 27 anni, studenti e docenti universitari. Sono previste inoltre formule particolari per i lavoratori di aziende private e le pubbliche amministrazioni.