Arte, musica, letteratura e laboratori in piazza con il Centro Artecultura Bustese

Torna la tradizionale manifestazione organizzata da Cab, Centro Artecultura Bustese, ma con delle novità. La manifestazione Arte nei Cortili quest’anno si terrà in Piazza Vittorio Emanuele II, idonea ad ospitare una grande mostra e tutte le iniziative ad essa correlate. La decisione in occasione dei 45 anni di Cab.

Oltre 50 opere di arte visiva saranno esposte a cerchio nello spazio centrale della piazza, realizzate da soci e allievi dei corsi di arti applicate del Cab. Altrettanti elaborati scritti degli allievi del corso di scrittura creativa potranno essere visionati, letti e commentati con gli autori nel corner “Corte della parole”. La piazza sarà infatti divisa per temi, oltre a quello dedicato alle parole ci sarà la “Corte Arteviva”, dove tutti possono creare e cimentarsi in piccoli lavori di disegno o pittura troverà qui una indicazione nella “lettura” del proprio elaborato. Dalle ore 14 alle ore 17. Ci sarà poi la “Corte della Musica” con Maestro Nicola Cilento alla fisarmonica (dalle ore 10 alle ore 12), Nuova Busto Musica (dalle ore 15 alle ore 17). Ci sarà poi la Corte Officina, laboratorio di Acquarello con l’artista e insegnante CAB Nando Pagani e una serie di eventi: laboratorio di LINOLEUMGRAFIA con l’artista e insegnante CAB Dario Zalunardo (ore 10-12), laboratorio di VETRATA ARTISTICA (Tiffany) con la professionista e insegnante CAB Antonella Tapella (ore 10-18), laboratorio di INCISIONE DEL LEGNO con l’artista e insegnante CAB Sabrina Stefanoni.

Centro Artecultura Bustese (CAB) è un’associazione costituitasi nell’ormai lontano 14 luglio 1977 con lo scopo primario di creare occasioni sempre nuove per far conoscere e diffondere l’arte a tutti i suoi livelli. Se questo ha significato, alle sue origini, organizzare in particolare mostre collettive ed estemporanee per i suoi soci, quasi tutti artisti, ì quarantacinque anni dopo si conferma una realtà consolidata nel panorama artistico di Busto e dintorni ed una realtà formativa nel campo delle arti applicate. Molto conosciuti e frequentati sono infatti i corsi di pittura, disegno, acquerello, vetrata Tiffany, ceramica intarsio ligneo.

Programma generale

INTERVENTO DEL CORO DEL LICEO CANDIANI DI BUSTO ARSIZIO

Diretto dal maestro Andrea Cappellari

H 11.00

Piattaforma in legno fronte piazza

PERFORMANCE TEATRALE ispirata a tre opere di arte visiva

a cura degli allievi della Scuola di Teatro VIANDANTI TEATRANTI

H 16.00

H 16.30

H 17.00

Piattaforma in legno fronte piazza

INTERVENTO DELLO SCRITTORE (ed insegnante CAB) GIOVANNI BENZI

Sul suo nuovo libro “Libréria, il sussulto dell’indipendenza”

H 17,30

“Corte delle parole”