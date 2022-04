Artisti in mostra per il restauro del Bernascone di Varese

Inaugurerà il primo maggio e resterà aperta fino al 28 la mostra benefica organizzata, al battistero di San Giovanni a Varese dal circolo degli artisti di Varese e dall’Associazione culturale europea Jrc di Ispra.

«Siamo grati di chi si è preso carico di inaugurare questa mostra – spiega monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese – Innanzitutto perchè è il simbolo di una ripartenza, culturale e sociale: un incontro con la bellezza, dalla forte valenza culturale grazie alla collaborazione del circolo degli Artisti. Il ringraziamento poi va anche al fatto che hanno scelto di organizzare la mostra per sostenere la parrocchia nel suo sforzo per il restauro del bernascone. Persone attente e competenti che hanno preso l’ onere di questa iniziativa: e per questo devo un grazie non solo a loro ma anche a Italia Nostra che aiuta materialmente a tenere aperta la mostra che si concluderà il giorno 28, in concomitanza con la giornata di Varese Solidale».

In totale saranno 26 gli artisti che parteciperanno con le loro opere, che resteranno esposte per tutto il mese con aperture speciali il 7,8 e 28 maggio: «Abbiamo lanciato ai nostri associati l’appello della Chiesa come circolo degli artisti e la risposta è stata immediata – ha spiegato il presidente Antonio Bandirali – In tanti hanno donato un opera di quelle che ora sono in mostra, la cui offerta minima è per tutti uguale: 100 euro. Una cifra che andrà totalmente a beneficio della parrocchia per finire il pagamento del restauro del Bernascone».

Per mantenere aperta la mostra, lo sforzo è però collettivo: «Si dice che gli artisti rappresentano mondi isolati: questa iniziativa invece rappresenta quanto l’arte possa essere a sostegno della collettività – commenta Paolo Musajo Somma, uno degli organizzatori materiali dell’esposizione – Per mantenere aperto il battistero, oltre ad Italia Nostra, godremo del supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri, del Gruppo Alpini ed altri. E in occasione dell’ultimo giorno di apertura, contiamo di rimanere aperti anche la sera, durante la cena solidale, per vendere le ultime eventuali opere rimaste e per permettere di vedere il battistero».

Oltre alle opere in vendita a loro favore, il circolo degli Artisti ha donato alla parrocchia di san Vittore anche un Bassorilievo, che verrà portato all altare durante la messa del primo maggio, che sancirà anche l’apertura della mostra: è di

Paolo Pellizzoli e si intitola “Angelo della Pace”.

«Uno degli elementi che colpisce di più è la pluralità di soggetti che si adoperano per questo monumento varesino, che con la pulizia vede in ancora maggiore evidenza i segni dei proiettili che l’hanno colpito -ha commentato l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – Forse proprio questo aiuta il ricordo di quello che è stato e l’espressione della solidarietà attuale. Inoltre, la mostra è in un luogo che in sè esprime la simbologia rinascita ed è quindi particolarmente opportuno».

GLI ARTISTI PRESENTI

Antonio Bandirali, Vanni Bellea, Paola Carabelli, Gianpiero Castiglioni, Gladys Colmenares, Michele Di Giovanni, Reizel Raphael De Vittori, Antonio Franzetti, Flora Fumei, Nicoletta Magnani, Ruggero Marrani, Enrico Milesi, Gabriella Musajo Somma, Paola Musajo Somma, Cesare Ottaviano, Paolo Pelizzoli Peter Hide, Isabella Rigamonti, Donatella Stoltz, Alessia Tortoreto, Silvia Venuti, Anna Maria Vitale, Ana INes Mac loughlin, Rita Bertrecchi.