Ascari, pane e benzina: a Bregazzana l’inaugurazione di una panchina dedicata agli storici campioni dell’automobilismo

Vittorio, Antonio e Alberto, tre uomini che hanno costruito la loro vita attorno al mondo dell’automobile: sarà sabato 16 aprile alle 11 che a Bregazzana, in località Boschetto, si terrà l’inaugurazione di una panchina dedicata alla memoria della famosa famiglia Ascari.

Fin da ragazzo Antonio Ascari era affascinato dai motori ed era solito riparare i macchinari. Quando la sua famiglia si trasferì a Milano fu assunto presso la ditta automobilistica De Vecchi, dove apprese le tecniche di costruzione delle vetture, fino a diventare, in seguito, meccanico elaboratore e pilota di modelli sportivi per Alfa Romeo.

Nel 1924 trionfò al Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza, stabilendo un fantastico record (3’34″600, alla media di 167,753 km/h) che rimarrà imbattuto fino al 1931. Nel 1925 vinse il Gran Premio del Belgio a Spa, diventando ufficialmente il più forte pilota di quegli anni.

Un amore, quello per le corse, che lo accompagnò per tutta la vita fino alla morte, il 26 luglio 1925, nel circuito di Montlhéry, durante il Gran Premio di Francia. Oggi Antonio riposa al Cimitero Monumentale di Milano, dove è sepolto insieme al figlio Alberto, campione mondiale 1952 e 1953 con la Ferrari, pilota che disputò un totale di trentadue Gran Premi, vincendone tredici e salendo per diciassette volte sul podio, oltre ad ottenere quattordici pole position ed essere l’ultimo pilota italiano ad avere vinto il titolo mondiale piloti e detiene il record per la più alta percentuale di vittorie in una stagione.

Ora, con il patrocinio de “Gli Amici di Bregazzana“, questa famiglia resterà sempre viva nel ricordo collettivo, con una targa commemorativa che racconti a tutti la loro storia costellata di successi nel mondo dell’automobilismo sportivo.