In Asilo a Laveno arriva il nuovo Atelier delle esperienze: “la stanza delle magie”

I bambini l’hanno già ribattezzata “la stanza delle magie”: è il nuovo atelier delle esperienze della Scuola dell’infanzia Luciano Scotti di Laveno Mombello, un luogo pensato, progettato e costruito ispirandosi all’approccio reggiano del pedagogista Loris Malaguzzi.

Il nuovo spazio supporta un nuovo modo di Fare Scuola, in cui i bambini e le bambine sono al centro del loro apprendere, come nell’approccio Reggio Children.

«Attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi come il tavolo della luce, diversi microscopi, il proiettore, la lavagna luminosa e diversi materiali di recupero, strutturati e destrutturati, i bambini e le bambine sperimenteranno nuovi modi di conoscere e di vivere i progetti della scuola», spiega la coordinatrice Silvia Sciacca con formazione specifica sia sul metodo reggiano che sull’educazione in natura.

La maggior parte dell’allestimento, come scaffali, mobili, tavoli, sono stati recuperati e realizzati con arredi di attività dismesse, riciclati, in linea con la filosofia Green dell’asilo che conta un’ottantina di iscritti, suddivisi in quattro classi, dai 3 ai 6 anni.

L’inaugurazione ufficiale dell’Atelier si svolgerà giovedì 21 aprile.