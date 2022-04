Astuti (Pd): “Disabili, la regione chiarisca i criteri di trasferimento delle risorse statali”

«Per quale motivo Regione Lombardia ha trasferito solo il 67% delle risorse statali destinate alle strutture semiresidenziali per disabili, quali sono stati i criteri per la redistribuzione nelle province e con quali tempistiche intende utilizzare il restante 33%?» lo chiederà il Pd con una interrogazione martedì prossimo, in aula consiliare, per voce del consigliere regionale Samuele Astuti.

«La necessità di assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai servizi e la continuità della relativa erogazione su tutto il territorio nazionale, nonostante le limitazioni e i condizionamenti imposti dalla pandemia – spiega il capogruppo del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti – ha determinato diversi interventi legislativi e, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica, è stato istituito un fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità pari a 40 milioni di euro e, nello specifico, 6.680.000 euro destinati a Regione Lombardia che però, come rilevato dalla stessa Corte dei Conti lo scorso 5 aprile, ha utilizzato solo il 67% di quelle risorse, posizionandosi dietro regioni molto più virtuose, come Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Piemonte».