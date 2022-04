Astuti (Pd) contro la delibera sulle liste d’attesa: “Una presa in giro”

«La delibera di Moratti sulle liste d’attesa, così concepita, è solo fumo negli occhi dei lombardi. Più che ambulatori aperti dovrebbe chiamarsi ambulatorio aperto, perché leggendo tra le righe si scopre che ogni ASST è tenuta ad applicare l’apertura serale e il sabato in una sola struttura, che magari si trova a trenta o quaranta chilometri di distanza dal domicilio di un cittadino che ne ha bisogno. Per non parlare del fatto l’apertura straordinaria non riguarda le prime visite, che oggi hanno tempi d’attesa lunghissimi, anche di un anno se non urgenti, anche di un mese se molto urgenti, sempre che le agende non siano del tutto chiuse. È questo l’impegno straordinario per abbattere le liste d’attesa in sanità? Se è così, è proprio una presa in giro».

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti in merito alla delibera dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti per la riduzione delle liste d’attesa.