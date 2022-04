Attacco incendiario a due negozi con distributori h24 nel centro di Gallarate

Due episodi incendiari hanno scosso la notte tra il 26 e il 27 aprile del centro di Gallarate. Sono avvenuti entrambi ai danni di due punti vendita con distributori automatici provocando danni alle attività.

Per il primo, avvenuto in piazza Risorgimento, è scattato l’allarme alle 3.36. Le fiamme sono state appiccate alla Caffetteria automatica sotto i portici della pizza.. Il secondo è avvenuto tra via Venegoni e via Cattaneo alle 4.06. Sul posto hanno operato due diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Si tratta dunque di due roghi nella notte a Gallarate nello stesso punto della città e alla stessa ora: secondo i carabinieri si tratta di incendi dolosi. Sono in corso delle indagini ma si esclude un nesso con la criminalità organizzata.

Si tratta di fiamme appiccate a dei distributori di bibite, snack e bevande spesso al centro di ritrovi notturni di avventori che si intrattengono fino a ora tarda. In alcuni casi i residenti della zona hanno protestato. Sono al vaglio dei militari le telecamere di video sorveglianza della polizia locale. I roghi, subito spenti, si sono registrati in via Venegoni e in piazza Risorgimento.