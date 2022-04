“Autism, nice to meet you”: Fondazione Piatti a scuola per insegnare cos’è l’autismo

Si è concluso ieri pomeriggio (13 aprile), al Parco della Magana a Cassano Magnago, il progetto “Autism, nice to meet you” ideato da Fondazione Renato Piatti onlus che ha coinvolto i bambini della Kids International School di Gallarate.

Sono stati 100 i giovani studenti tra i 6 i 13 anni che si sono cimentati nella corsa solidale a favore dei bambini di Fondazione Piatti “Più veloci per l’autismo”. Il progetto è nato per sensibilizzare i bambini, gli insegnanti e la comunità dei genitori della scuola verso le tematiche della fragilità e dell’inclusione sociale, con particolare attenzione al tema dell’autismo.

Nel mese di aprile, il mese internazionale dedicato dell’autismo, gli operatori di Fondazione Piatti si sono seduti tra i banchi della scuola per raccontare ai bambini, in modo semplice e gentile, che cosa vuol dire autismo, come vive una persona con autismo e come i bambini con e senza autismo possono vivere insieme la scuola. Sono state organizzate anche delle video-call con genitori e insegnanti, molto partecipate, per illustrare e approfondire i temi della fragilità e dell’inclusione sociale.

I bambini sono stati i protagonisti e si sono fatti a loro volta ambasciatori tra familiari e conoscenti dei temi legati alle fragilità aiutati dal loro “Passaporto Solidale” un libretto cartaceo che ha ripreso i temi affrontati in classe e con il quale hanno raccolto dellepromesse di donazione che si sono poi concretizzate nella corsa solidale “Più veloci per l’autismo” che si è disputata ieri pomeriggio dopo la scuola.

Al temine della corsa una merenda nel prato. A tutti i 100 bambini, stanchi ma soddisfatti, sono stati distribuiti i “sacchetti dell’atleta” con succhi di frutta, crostatine e frutta fresca offerti dall’Ipermercato Carrefour di Gallarate che ha aderito al progetto di Responsabilità Sociale di Impresa “Quiet Hour” di Carrefour Italia. Il progetto consiste nell’organizzare una fascia oraria autism friendly in cui, per andare incontro alle necessità sensoriali di gran parte dei bambini (e adulti) con autismo, vengono abbassate le luci, eliminata la musica di sottofondo, interrotti gli annunci ad alto volume e ogni altra attività potenzialmente

“disturbante”.

Tutte le informazioni dettagliate sui diversi progetti a sostegno delle persone di cui si prende cura Fondazione Renato Piatti onlus sono disponibili sul sito https://sostieni.fondazionepiatti.it.