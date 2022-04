Autolinee Varesine: orario “non scolastico” nel periodo pasquale

Tra giovedì 14 e martedì 19 aprile, i giorni in cui le scuole restano chiuse per le vacanze pasquali, sulla rete di Autolinee Varesine entrerà in vigore l’orario cosiddetto “non scolastico”.

Il giorno di Pasqua, ovvero domenica 17, i mezzi viaggeranno con il tradizionale orario festivo domenicale mentre nel giorno di Pasquetta (18 aprile saranno attive, sempre con orario festivo, unicamente le linee urbane della città di Varese e le linee per Azzate (D) e Bisuschio (L). Risulteranno invece sospese le altre tratte extraurbane.

Al sabato e nei giorni festivi tutte le corse della linea urbana C (una ogni 20 minuti al sabato; una ogni 30’ nei festivi) raggiungono la cima del Sacro Monte con fermata in piazzale Pogliaghi, garantendo così il collegamento con il borgo montano. La linea C transita dalla zona stazioni/centro città (fermate di via Vittorio Veneto, corso Moro, via Veratti) e prosegue poi, tramite viale Aguggiari e Sant’Ambrogio, sino alla Prima Cappella (piazzale Montanari) e appunto al Sacro Monte.