“Ho avuto un incidente d’auto a Somma Lombardo mercoledì 30 marzo, cerco testimoni”

Spettabile redazione di VareseNews,

scrivo per quella che probabilmente sarà una “mission impossible”, ma tentar non nuoce.

La scorsa settimana sono rimasta coinvolta in un incidente a Somma Lombardo, per la precisione il giorno 30 marzo alle 16:30 circa, all’incrocio tra corso Europa e via Alberto da Somma. Ho rallentato al semaforo (che era verde) perché si sentivano sirene e prima di passare volevo verificare non fosse in arrivo un mezzo di soccorso. Quando sono ripartita, l’automobilista dietro di me ha iniziato ad inveire e a suonare il clacson, fin quando non mi ha sorpassata a gran velocità, poi è rientrato davanti a me e ha inchiodato. Non ho potuto evitare l’urto e scossa dall’avvenuto e dall’atteggiamento aggressivo dell’automobilista ho acconsentito a compilare il CID.

Il giorno successivo mi sono recata alla polizia locale ma purtroppo la zona non è coperta da telecamere e senza testimoni non posso fare nulla.

Chiedo quindi se tra i lettori del giornale c’è qualcuno che si trovava sul posto e ha visto la scena ed è disponibile a testimoniare con la mia assicurazione.

La mia auto era grigia, mentre quella dell’altro automobilista era un’auto rossa sportiva.

So che si tratta di un appello disperato, ma ci provo nella speranza che nella folta community di Varesenews qualcuno stesse passando di lì.

Chiedo alle redazione, in caso di risposte, di mettermi in contatto con eventuali testimoni.

Ringrazio e incrocio le dita.

Lettera firmata