Azione Saronno presenta la sua proposta politica sabato 9 aprile in corso Italia

Sabato 9 aprile Azione sarà presente anche a Saronno, come in diverse altre piazze della Provincia di Varese, per incontrare i cittadini e presentare la proposta di Azione, a livello locale e nazionale, nell’ambito della campagna di tesseramento #ItaliaSulSerio. Appuntamento a Saronno in Corso Italia, dalle 10:00 alle 18:00.

La politica è chiamata a dimostrare il suo valore in questo momento storico, tanto a livello locale quanto a livello nazionale e internazionale: saremo capaci di ripartire dopo la pandemia e di progettare un futuro sostenibile e concretamente realizzabile? Il ritardo accumulato è già notevole, ma noi vogliamo dimostrare ai saronnesi che è ancora possibile lavorare insieme per costruire una forza politica alternativa a populisti e sovranisti e affrontare con serietà e pragmatismo le sfide che ci aspettano. Come ripetiamo sempre, riconosciamo nei servizi educativi, nei servizi alla persona e nella sicurezza le 3 aree

cruciali dell’impegno amministrativo. In particolare, potremo discutere con chi vorrà incontrarci le nostre idee e proposte in merito a mobilità, ambiente, servizi, sicurezza, commercio locale. Vorremmo contagiare i cittadini con il nostro desiderio di fare politica sul serio, con impegno, concretezza e a servizio della comunità.