Il Baff chiude con Vittorio Storaro e una serata ricordo delle 20 edizioni

La giornata conclusiva del festival propone due appuntamenti targati “Baff in libreria”, entrambi ospitati allo Spazio Festival in piazza San Giovanni.

Alle 12.00 verrà presentato Il cinema di Truffaut di Paola Malanga, recentemente nominata direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma. Il libro racconta «un Truffaut a tutto tondo, maestro di insolenza e di tenerezza, capace di amori dissennati e di odi furibondi, e allo stesso tempo ricostruisce un’intera epoca, quella dei Cahiers du cinéma di André Bazin e della Cinémathèque di Henri Langlois, senza rinunciare a un’analisi dettagliata film per film».

«Fa bene rivedere i suoi film, fa bene ripassare la sua vita. Perché sia i film che la vita di François Truffaut ci ricordano che è sempre possibile sottrarsi a destini decisi da altri per scrivere la propria storia». «È proprio questo il cinema di cui si dovrebbe sentire maggiormente la mancanza e il bisogno – scrive Paolo Mereghetti nella prefazione, ospite al Baff con l’autrice – quel cinema à l’ancienne capace di coniugare le esigenze e le ambizioni dell’autore con il rispetto e la riconoscenza per un pubblico curioso e appassionato».

Nel pomeriggio, alle 17.00, torna al festival Vittorio Storaro, celeberrimo direttore della fotografia, tre volte premio Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore, ospite a Busto Arsizio nel 2006 con la mostra “Scrivere con la luce”, che presenterà Storaro nei film di Bertolucci. Il volume ripercorre tutto il periodo della loro collaborazione, sia i 25 anni passati sui diversi set, sia i successivi 25 anni in cui Storaro si è occupato della ristampa, trascrizione, restauro e conservazione dei dieci film in cui ha collaborato con Bertolucci, da il conformista a Ultimo tango a Parigi, da Novecento a Il tè nel deserto a Piccolo Buddha, solo per citarne alcuni.

La serata finale del festival, alle 21.00 al Teatro Sociale Delia Cajelli, condotta dal direttore artistico Steve Della Casa con Liliana Fiorelli, ripercorrerà 20 anni di BAFF, in compagnia di tanti ospiti e amici del festival. Oltre a Vittorio Storaro saranno infatti presenti il premio Oscar Anthony La Molinara, Milena Mancini, Lina Siciliano, Leonardo di Costanzo, Francesco Costabile, Riccardo Rossi, Laura Delli Colli presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, MarcoGiusti, Luca Lucini, Maurizio Tedesco, Luciano Sovena presidente della Roma Lazio Film Commission, Francesco Gesualdi responsabile di Marche Film Commission e Domenico Di Noia presidente FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai).