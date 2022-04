Baff Film Festival: nel programma di lunedì l’incontro con l’attore danese Caspar Phillipson

Al via da lunedì 4 aprile le proiezioni della rassegna Made in Italy – Scuole, dedicate agli studenti delle scuole superiori ma aperte anche al pubblico del festival. Alle 9.00 al teatro Sociale Delia Cajelli (piazza Plebiscito) è in programma L’apprendistato di Davide Maldi, ospite del festival, che saluterà il pubblico in sala. Il film è un’opera fortemente contemporanea che si sa muovere tra coming of age e documentario. Al centro della storia Luca, quattordicenne timido e riservato iscritto dai genitori a un istituto alberghiero. Cresciuto tra le Alpi, abituato a girovagare tra i boschi, Luca viene catapultato in un mondo pieno di regole. Questo apprendistato diventerà un vero percorso che lo porterà a capire qualcosa in più su se stesso.

Alle 15.00 a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Antonioni (via Magenta, 70), Alberto Barbera, Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà protagonista di una Masterclass dal titolo Come si fa (forse) un festival. Barbera dialogherà con Steve Della Casa.

Alle 17.00 allo Spazio Festival (piazza San Giovanni) il consueto appuntamento con la proiezione dei cortometraggi del concorso BaffinCorto.

La serata propone, alle 21.00 la proiezione di The Match di Dominik Sedlar e Jakov Sedlar. In sala ad incontrare gli spettatori l’attore danese Caspar Phillipson noto al grande pubblico per la sua interpretazione di John F. Kennedy nel film Jackie di Pablo Larraín.

Il film è ispirato ad eventi realmente accaduti nella primavera del 1944. Per commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti organizzano una partita di calcio tra una squadra nazista d’élite e una di detenuti, composta da ex calciatori e prigionieri politici. Guidata dall’ex capitano del team ungherese di calcio, la squadra dei prigionieri è in vantaggio, grazie all’abilità dell’uomo. Durante l’intervallo però ai giocatori viene offerta la libertà se accetteranno di perdere deliberatamente il match. Nonostante tutti gli ostacoli che devono affrontare, i giocatori sono determinati a vincere, qualunque cosa accada. Appuntamento al Cinema Dante di Castellanza (via Dante Alighieri, 5).

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.