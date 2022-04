Il ballo delle debuttanti del Lago Maggiore scalda i motori: “Un fiore all’occhiello del territorio”

Il ballo delle debuttanti di Stresa cambia nome e si rinnova per includere tutto il Lago Maggiore: l’evento, giunto all’undicesima edizione, si chiamerà Ballo debuttanti del Lago Maggiore. (Foto dell’edizione 2020)

L’evento coinvolgerà le debuttanti da mercoledì 31 agosto a sabato 3 settembre, giorno in cui avrà luogo il Gran Galà del Debutto in Villa Giulia a Verbania: appuntamento alle ore 19,00. Sempre in villa si

svolgeranno anche l’incontro conoscitivo, le lezioni e le prove di ballo.

“Verbania al centro”

Le partecipanti e di tutto l’entourage dell’evento alloggeranno al prestigioso Hotel Majestic di Verbania-Pallanza. Verbania diventerà in questo modo il punto di riferimento, il fulcro dell’evento. «Contiamo, grazie anche al patrocinio del Comune di Verbania, di effettuare la manifestazione al meglio al fine di ottenere ancor più consensi e presenze che già negli anni precedenti sono stati di notevole rilievo sia mediatico che di partecipazione», commenta Giovanna Pratesi, presidente di Apevco (associazione no profit promozione eventi Verbano-Cusio-Ossola, ndr).

Gli aspetti caratterizzanti del Ballo Debuttanti Lago Maggiore resteranno sempre e comunque: formazione culturale, valorizzazione del territorio, solidarietà, tradizione storica e interazione con le attività commerciali. «Crediamo che dopo un periodo così oscuro e difficile le persone abbiano voglia di pensare positivo e di tornare a una vita normale, dove anche queste manifestazioni offrono la possibilità di realizzare un sogno: tornare quindi a sognare e a vivere la propria esistenza più serenamente. Forse spesso questo evento viene, a torto, etichettato come leggero, fatuo e mondano oltre che di nicchia, quando invece in tutti questi anni ci siamo adoprati affinché fosse ben evidente quali fossero le effettive finalità: cultura, promozione e valorizzazione del territorio, solidarietà, interazione con le attività commerciali. La manifestazione è inoltre destinata a tutte le ragazze che credono in certi ideali e valori senza distinzione di classe sociale».

«Giunto all’undicesima edizione, questo evento è entrato ormai a far parte della tradizione come un fiore all’occhiello del nostro territorio per le sue nobili finalità, la sua attenzione al territorio, alla formazione culturale e alla promozione turistica».

Come già avvenuto nella passata edizione, il ballo potrà contare sulla collaborazione dell’associazione verbanese “Passa il favore charity”; altre collaborazioni sono al vaglio, molte le conferme di quelle attività che da anni sono presenti e che rendono possibile la realizzazione del ballo delle debuttanti nel migliore dei modi.