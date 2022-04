Bastonate e lunotti spaccati con biglie d’acciaio: atti vandalici alle auto parcheggiate a Vedano Olona

Biglie d’acciaio contro i lunotti della auto, graffi, squarci e ammaccature. Secondo le testimonianze di alcuni lettori diverse famiglie di Vedano Olona stanno facendo i conti con ripetuti atti vandalici perpetrati da un gruppo di giovani nei confronti delle auto parcheggiate.

«Succede spesso e in diversi punti del paese – ci spiega una delle famiglie che si sono recate a fare denuncia di quanto accaduto -. Quando siamo andati dai carabinieri abbiamo scoperto che questa cosa non era successa solo a noi ma che in tanti sono stati colpiti. Noi abbiamo trovato il parabrezza frantumato e una biglia d’acciaio conficcata nel faro posteriore».

Secondo quanto ricostruito questi episodi accadono molto velocemente: i vandali arrivano, colpiscono armati di fionde o bastoni e si scappano via. Un modus operandi che rende difficile per chi deve intervenire cogliere sul fatto i responsabili.

La richiesta che arriva da più parti è un maggior ricorso alle telecamere di videosorveglianza ma, intanto, alcuni cittadini si sono organizzati per sorvegliare le zone più colpite come nei pressi del Parco Fara Forni.