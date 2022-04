Che bella la scuola tra le montagne del Verbano! Promossi i percorsi didattici

Sono tanti e variegati i percorsi didattici che la Comunità Montana delle Valli del Verbano propone agli otto Istituti Comprensivi e alle scuole di secondo grado del suo territorio per l’anno scolastico 2021 / 2022.

I percorsi formativi prevedono appuntamenti di cadenza settimanale che sempre riscuotono il grande interesse di docenti e alunni con il numero dei partecipanti in costante aumento.

Le tematiche dei percorsi spaziano da contenuti storici e paesaggistici a temi ambientali e naturalistici. Sono sessanta solo per le uscite didattiche storiche, paesaggistiche e naturalistiche che si avvalgono anche del prezioso coinvolgimento di cinque i musei del territorio. Tre invece i temi trattatati per il settore agricoltura che vertono su progetti diversi: uno sul gambero di fiume, uno sulla flora del Monte Sangiano (SIC) e uno sui corridoi ecologici.

Parte attiva dei progetti dell’ente montano dedicati alle scuole sono anche il gruppo COAV (Protezione Civile e Antincendio) e le Guardie Ecologiche che hanno predisposto sei temi diversi. Infine, sarà oggetto degli incontri con gli studenti anche l’importantissima tematica del riciclo con il progetto in collaborazione con Econord, ‘Meno rifiuti a monte e a valle’.

Dopo circa vent’anni di attività svolte con visite nei musei e in luoghi naturalistici, a causa dell’emergenza Covid (che non ha fermato le attività proposte alternativamente in modalità webinar) per l’anno scolastico 21/22 è stato necessario rivedere la programmazione e proporre progetti con itinerari in prossimità degli edifici scolatici di ogni ordine e grado alla ricerca delle bellezze artistiche, paesaggistiche e naturalistiche più prossime agli istituti.

«Gli incontri con le scuole fanno parte di un progetto che Comunità Montana sta portando avanti da tempo», è il commento di Marco Fazio, assessore alla cultura dell’ente, vicepresidente e spesso presente agli appuntamenti con gli alunni del territorio dell’Alto Verbano. «La cosa positiva è vedere che il gradimento delle scuole è costante; stiamo riscontrando numeri sempre in crescita. Nell’ultimo anno queste iniziative di Comunità Montana hanno assunto un significato ancora più importante poiché a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, le scuole hanno dovuto limitare la loro attività didattica all’esterne e, dunque, abbiamo cercato di trasformare in opportunità questa crisi portando i nostri ragazzi a scoprire le ricchezze del territorio più prossimo alla loro scuola con percorsi realizzati spostandosi a piedi di carattere diverso: naturalistico ed artistico. È un modo che permette agli alunni di conoscere e apprezzare, quindi tutelare e difendere, quanto di bello è presente nei nostri luoghi. Sappiamo che quando una cosa è conosciuta e apprezzata dai bambini di riflesso sarà fatta conoscere e apprezzare ai genitori, è un intervento che ha sicuramente una ricaduta su tutta la comunità». «Ringrazio quindi la dottoressa Nava che segue e coordina questi progetti per Comunità Montana; tutti gli educatori che hanno partecipato all’iniziativa e tutti gli insegnati e le scuole che hanno aderito al progetto».