Bentornata biblioteca! A Crosio della Valle due giorni di festa che profumano di libri

Crosio della Valle avrà di nuovo la sua biblioteca. La riapertura avverrà con una bella festa dedicata ai bambini domenica 24 aprile.

Ad annunciarlo l’amministrazione comunale che, con qualche giorno d’anticipo, ha pubblicato sulla pagina facebook del comune post che preparavano i cittadini ad una sorpresa. Alla fine è spuntato il volantino con l’iniziativa.

«L’appuntamento è per domenica 24 aprile in municipio, in via IV novembre al numero 30 – spiega Annalisa Polita, vicesindaco ed assessore con delega ai Servizi sociali, educativi, culturali – Era tempo che lavoravamo a questa riapertura ma poi la pandemia ha bloccato tutto. Ora finalmente possiamo ripartire davvero».

I volumi sono circa tremila e la gestione sarà affidata ai volontari: «Abbiamo ricevuto una risposta incredibile – spiega ancora il vicesindaco Polita – Le persone che hanno dato la disponibilità a gestire la biblioteca sono circa una decina. Questo ci consentirà di aprire lo spazio il sabato pomeriggio e il giovedì mattina. Aver aderito al Sistema Valli del Mulino ci permetterà di aver accesso a un catalogo immenso che non contempla solo i libri, ma anche documenti di vario genere, DVD e giornali».

Ma da sempre lo scopo delle piccole biblioteche di paese è anche quello di avvicinare i bambini alla lettura. Ed è per questo che la festa d’inaugurazione sarà dedicata soprattutto a loro.

«Con il sindaco Marco Bortolussi abbiamo deciso di organizzare due giorni di iniziative, con vari appuntamenti. Si partirà domenica 24 aprile ore 14.30 con un laboratorio per bambini dai 2 agli 11 anni. Alle ore 15.15 la biblioteca riapre, alle 15.45 consegneremo ai genitori dei 6 bimbi nati nel 2021 i libri del progetto “Nati per leggere”; alle ore 16.15 merenda per tutti».

Lunedì 25 aprile, invece, la festa si allarga a tutta la cittadinanza. Alle ore 11 ci saranno le celebrazione per il 77 esimo anniversario della Liberazione con la partecipazione del coro Rebelde. Sia sabato che lunedì sarà possibile visitare la mostra “Una mattina mi son svegliata” a cura della Casa delle Donne.

«Speriamo partecipino tutti i bambini del paese – conclude Annalisa Polita -. Per noi sarà un momento importante, un modo per tornare a condividere insieme spazi e attività. Dobbiamo ringraziare di cuore i dieci volontari che ci aiuteranno a gestire la biblioteca: il loro apporto è fondamentale, così come il loro entusiasmo».