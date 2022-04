Bertram – Openjobmetis, la partita in diretta da Casale Monferrato

Quart’ultimo turno di campionato in Serie A: si gioca come da tradizione nel Sabato Santo e la Openjobmetis scende in campo a Casale Monferrato contro la forte neopromossa Bertram Tortona a partire dalle ore 17,30. Si tratta della prima partita dopo l’esonero shock di Johan Roijakkers: al suo posto Alberto Seravalli (che non può andare in panchina dove ci saranno capitan Ferrero e Matteo Jemoli).

