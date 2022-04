A Besano nuovo bando per i buoni spesa legati all’emergenza Covid

Il Comune di Besano ha pubblicato nei giorni scorsi un nuovo bando per l’erogazione di buoni spesa prepagati per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a favore di nuclei familiari residenti in paese ai fini del sostegno alimentare connesso all’emergenza Covid o ad altre situazioni di bisogno.

Per ottenere i buoni spesa è necessario presentare la domanda corredata da alcuni documenti, dal momento che l’erogazione è legata al possesso di una serie di requisiti che potete trovare sul sito del Comune o potete scaricare qui