“Biciclettata nei luoghi della resistenza”. Il 30 aprile appuntamento a Saronno con Anpi e Fiab Ciclocittà

La proposta è quella di ripercorrere in bicicletta i luoghi protagonisti della Resistenza saronnese, in occasione del 77esimo anniversario della Festa della Liberazione d’Italia dal regime nazifascista

È per sabato 30 aprile in piazza Libertà a Saronno l’appuntamento con l’evento “Bicicletta nei luoghi della Resistenza”, organizzato dalla sezione Anpi di Saronno e dall’associazione Fiab Ciclocittà.

La proposta è quella di ripercorrere in bicicletta i luoghi protagonisti della Resistenza saronnese, in occasione del 77esimo anniversario della Festa della Liberazione d’Italia dal regime nazifascista.

Il ritrovo è fissato per le ore 9:20 in piazza Libertà, con partenza alle 9:30 e arrivo alle 12:30 alla Casa del Partigiano, in via Maestri del Lavoro 2, dove sarà offerto un rinfresco.

La prima visita toccherà i luoghi in cui sono situate le pietre d’inciampo a ricordo di Luigi Caronni e Pietro Bastanzetti. La seconda tappa sarà invece una visita alla ex Polveriera di Ceriano Laghetto, insieme a Giovanni Bloisi, ciclista di Varano Borghi protagonista di tanti viaggi, tra cui nel 2019 quello da 2700 km tra Ucraina e Russia, sulle tracce dei soldati italiani e della “ritirata di Russia”.