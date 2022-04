Big Fish e Tormento ancora insieme, i Sottotono presentano il singolo “Poco Male”

È disponibile da oggi “Poco Male”, il nuovo singolo dei Sottotono, fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale.

“Poco Male” è un invito a trovare sempre il lato positivo di tutte le situazioni, anche quelle che sembrano irreparabili. La ritmicità del singolo è data dalla batteria e da accordi ripetuti di pianoforte che rallenta poco prima del ritornello, seguendo la vocalità di Tormento, per poi esplodere in un ritornello che entra subito in testa.

“È un brano dedicato alla mia compagna di viaggio, noi due sempre insieme. Vivendo sempre al presente con tutte le contraddizioni che comporta crescere. Soci in affari che in un modo o nell’altro sanno sempre come cavarsela. Ci perdiamo e ci ritroviamo, la chiave è riscoprire ogni volta che abbiamo da imparare l’uno dall’altra. Pronti a dare tutto uno per l’altra”, racconta Tormento, rapper che ha iniziato a muovere i primi passi della sua carriera proprio da Varese. Con il fratello Esa, infatti, è stato tra i pionieri del rap in Italia, prima con OTR – che proprio in questi giorni hanno festeggiato i trent’anni di carriera con un nuovo album – , e successivamente proprio con i Sottotono.

Il video, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Fabrizio Conte, è un unico long take girato per le strade di Milano. La metropoli, avvolta dal silenzio della notte e allo stesso tempo tenuta viva dalle luci dei palazzi, ha come unici protagonisti ancora svegli Big Fish e Tormento, che guidano per le strade deserte, viaggiando verso una meta che non esiste, ma che aiuta a mettere in ordine i pensieri.

Il brano si aggiunge al progetto “Originali”, uscito lo scorso giugno, anticipato dai singoli “Mastroianni”, che ha raggiunto il podio nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio, e “Solo lei ha quel che voglio 2021” feat. Tiziano Ferro, Guè Pequeno e Marracash.

L’album ha riportato sulla scena insieme dopo vent’anni Tormento e Big Fish, lo storico duo rap che ha sancito indelebilmente la nascita e lo sviluppo della musica urban in Italia, precorrendo i tempi in maniera totale e assoluta, e vede al suo interno feat con i maggiori esponenti della scena rap urban italiana. Oltre agli artisti presenti nella versione 2021 di “Solo lei a quel che voglio”, infatti, il disco contiene collaborazioni con Fabri Fibra, Mahmood, Coez, Elodie, Emis Killa, Jake La Furia, Stash, Luchè, Coco, Primo Brown.

I Sottotono torneranno finalmente a suonare live in due date evento, prodotte da Bpm Concerti e Trident Music, nel mese di maggio 2022 a Milano e Roma, rispettivamente mercoledì 11, presso l’Alcatraz, e giovedì 12 al Teatro Centrale. RADIO 105 è media partner ufficiale del tour.