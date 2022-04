Bomber Cizzico, il ricordo di Marcassa e una stagione speciale per il Don Bosco Bodio

Una stagione da incorniciare, con una sola sconfitta alla prima di campionato, la promozione in Seconda Categoria in tasca da domenica 10 aprile e un bomber che ha segnato 30 gol in 19 partite.

L’anno calcistico del Don Bosco, squadra di Bodio Lomnago, è di quelli da incorniciare. Il protagonista in campo ha il volto di Giorgio Cizzico, 34 anni, attaccante di razza che ha gonfiato la rete per ben 30 volte, raggiungendo la vetta tra i goleador di tutti i campionati dilettantistici del Varesotto: nessuno ha segnato come lui dall’Eccellenza in giù.

«Ho cominciato ad Azzate, dove ho fatto tutta la trafila nelle giovanili fino alla Promozione, poi girato un po’ la provincia. Gli anni migliori me li ricordo a Luino, Brebbia, Viggiù – racconta Cizzico, idraulico, sposato e papà di un bimbo di 20 mesi -. Questo è stato il mio primo anno in Terza Categoria, una stagione bellissima, affrontata con tante difficoltà nel girone di andata ma conclusa al meglio con una vittoria meritata. Non è il primo campionato che vinco e sono già stato capocannoniere, anche se 30 gol non li avevo mai fatti finora, mi ero fermato ai 27 di Brebbia qualche anno fa. Abbiamo vinto 15 gare, perdendo solo la prima di campionato contro il Casbeno e pareggiandone 3, un ruolino niente male grazie ad un gruppo super guidato da capitan Francesco Palatrasio e da Paolo Mattioni. Il gol più bello? Un tiro al volo dal limite dell’area contro il Ponte Tresa su rinvio del nostro portiere Perna. Sogni nel cassetto a 34 anni direi che non ne ho, sono a posto così, aver fatto 30 gol è già un bel risultato, anche se mi piacerebbe toccare quota 34, come i miei anni». Servirebbe un poker nell’ultima di campionato contro l’ultima in classifica, il Fulcro Travedona, impresa non impossibile anche perché di poker Cizzico quest’anno ne ha già messo a segno uno.

Domenica 1 maggio sarà un pomeriggio di festa per il Don Bosco: al campo sportivo comunale di Bodio Lomnago alle 15.30 tifosi e autorità cittadine festeggeranno infatti la vittoria del campionato e la promozione in Seconda Categoria.

Vera anima della società è Franco Paolelli, presidente del settore calcio della Polisportiva Don Bosco (il numero uno del volley è Marco Crugnola): «Innanzitutto una dedica doverosa a Gianni Marcassa, lo storico presidente scomparso due anni fa. Con lui abbiamo condiviso tante stagioni e il primo pensiero va a lui – commenta Paolelli -. È stata una stagione speciale, partita dopo un anno non positivo: siamo ripartiti a giugno/luglio svincolando tutti, tenendo solo 2/3 elementi e creando una rosa fatta di giovani e giocatori più esperti, di qualità, con l’obiettivo di provare a salire di categoria. Ci siamo riusciti, ma non era scontato perché partire da zero non è mai facile. Un grande grazie va all’allenatore Paracchini e al gruppo di giocatori e dirigenti. Abbiamo già festeggiato, ma domenica festeggeremo ancora prima al campo poi da Le Pine insieme a chi ci è stato vicino, all’amministrazione comunale e a chi ci vuole bene. Ora l’obiettivo è rimanere in Seconda e perché no provare a fare qualcosa di più. In Seconda ci siamo arrivati tre volte nella nostra storia, ma siamo sempre retrocessi subito in Terza e non avevamo mai vinto prima un campionato: con questo gruppo e se ci sarà chi ci vorrà dare una mano ci vogliamo provare».