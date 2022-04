A Brinzio arriva Capitan Findus. Si registra il nuovo spot (sul filetto di merluzzo…d’aprile)

Arriva a Brinzio il capitano più famoso del mondo dei surgelati.

“Il nostro laghetto della Balena è l’insolita e originale location scelta per girare la nuova campagna pubblicitaria del noto brand, prossimamente in onda sui canali nazionali- scrive il gruppo facebook I love Brinzio -.

Il 1° aprile per tutta la giornata una troupe sarà sul posto per le riprese… e chiunque potrà essere protagonista! Verrà realizzata una selezione “al momento” tra coloro che si presenteranno al laghetto: i prescelti compariranno nello spot.

Le riprese avranno luogo anche in caso di maltempo. Si raccomanda agli interessati di attenersi alle normative COVID: in particolare è obbligatorio il greenpass rafforzato. A chi parteciperà ricordiamo che non si può accedere al lago con automezzi e che è severamente vietato parcheggiare fuori dagli spiazzi adibiti.

