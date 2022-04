A Brissago Valtravaglia arriva “#orotrailaghi”: territorio protagonista con gli Amici delle Sempiterne

Sabato 9 aprile alle 10.30 verrà presentato #orotrailaghi, il progetto dell’Associazione Culturale Amici delle Sempiterne che si terrà presso il Municipio di Brissago Valtravaglia. L’ intento di questo percorso in progress, già iniziato nello scorso anno, è quello di valorizzare il territorio dell’Alto Verbano per favorire la visibilità dei luoghi d’incanto che caratterizzano le nostre valli ed i loro meravigliosi panorami. La presentazione degli Amici delle Sempiterne avviene grazie al Comune di Brissago Valtravaglia con il patrocinio del Rotary Club Luino Laveno Alto Verbano.

«La mia associazione ringrazia il sindaco Giusy Giordano, persona di grande spessore. Ricordo che nel 2002 è stata la prima donna del nostro territorio ad essere eletta in qualità di primo cittadino e si è sempre impegnata con passione e professionalità negli anni per la comunità. Il progetto si è focalizzato soprattutto sulla scoperta degli scorci di Brissago che rappresentano il genio del luogo. – commenta Simona Fontana, Presidente dell’Associazione Culturale Amici delle Sempiterne – La nostra promozione del paese, sul web e sui social network, ha coinvolto alcuni utenti, non necessariamente fotografi, che hanno fornito scatti preziosi e brevi video. Da questo impegno è stato realizzato un depliant in formato virtuale che ho curato con Giada Risi edito in tiratura limitata, in cui si possono ammirare diversi particolari».

«Sono lusingata di aver avuto la possibilità di ritrovare Simona Fontana, giornalista e Presidente dell’Associazione Amici delle Sempiterne che apprezzo per le sue capacità culturali. – dichiara Giusy Giordano, Sindaco di Brissago Valtravaglia e Presidente del Rotary Club Luino Laveno Alto Verbano – Ci unisce l’impegno costante per il territorio in un’idilliaca sinergia. Grandioso il lavoro svolto! La valorizzazione dei luoghi di Brissago ha sempre avuto il mio impegno. Basta ricordare il concorso fotografico dal titolo “Un’ emozione chiamata Brissago”, che ha permesso di riscoprire il comune con tante foto di scorci e di luoghi. Le Sempiterne hanno risvegliato l’attenzione per un percorso intrapreso. #orotrailaghi è un progetto grandioso che deve continuare e trovare ulteriori spazi anche con altre amministrazioni. Noi proseguiremo con la frazione di Roggiano ed altre realtà. Ringrazio tutti i cittadini che hanno collaborato, ringrazio chi ha immortalato la bellezza del paese. Grazie Simona. Grazie a tutti. Brissago è nel mio cuore…»

Nella brochure virtuale si puo’ ammirare il Santuario di Santa Rita, immortalato da Sandro Morandi durante i giorni invernali, con il magico candore della neve che ne esalta tutta la preziosità della fede. La Chiesa di San Giorgio domina la vallata ed è stata ritratta da Cristina Dicembrino e da Enrica Spertini che hanno visitato il borgo scattando tra gli edifici in pietra che rappresentano le radici della nostra tradizione territoriale. Teresa Manco si è sposata in questo luogo di fede e ci ha consegnato copie preziose della celebrazione del suo matrimonio risalente agli anni ’70. Fabio Zosi ha fornito alcune fotografie molto particolari, fonti di ispirazione per tutti coloro che amano e vivono questa terra. Gli Amici delle Sempiterne hanno visitato questo magnifico borgo, inserendo nei social una narrazione che si sta costruendo grazie ad un’interazione con tutti coloro che lo desiderano.

«Il nostro bacino territoriale di area vasta è composto da diverse realtà ognuna delle quali connotata da carattere differente. – conclude Simona Fontana – Ringrazio ancora il Sindaco Giusy Giordano e il Presidente del BIM Patrizio Frattini che ci permettono di rafforzare l’anima territoriale e il livello di conoscenza dei principali attrattori culturali del paese, uscendo da una dimensione locale e posizionando il luogo nell’ambito della dimensione social italiana. Ringrazio anche Ilaria Forini e ancora Enrica Spertini per la collaborazione preziosa che svolgono sul web. Chiedo a tutti coloro che lo desiderano, di partecipare in presenza o di richiederci il link zoom per il collegamento. Inoltre, chiunque potrà inviarci scatti di Brissago Valtravaglia che faremo girare su Facebook nella pagina Lesempiterne e su Instagram su @orotrailaghi e nelle storie de @le_sempiterne. Attendiamo i contributi su lesempiterne@gmail.com».