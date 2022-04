Bullismo, sostanze e reati ambientali: lezione a tutto campo dei carabinieri al liceo Ferraris di Varese

Bullismo e cyberbullismo sono stati i temi affrontati dai carabinieri ospiti al liceo Ferraris di Varese.

Lo scorso 29 marzo gli studenti delle classi prime e la classe terza dell’indirizzo sportivo hanno seguito con interesse gli interventi di alcuni esponenti dei Carabinieri nell’ambito del progetto sulla prevenzione del “bullismo e cyberbullismo” e, più in generale, sulla legalità organizzato dal Referente d’Istituto Prof. Luca Cattaneo e dal Dirigente Marco Zago.

Hanno partecipato all’iniziativa di formazione, che ha coinvolto ben 339 studenti, il Tenente Colonnello Fabio Scordo, il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Varese, il Capitano Chiara Crupi, il Comandante della Compagnia di Varese, il Comandante della Stazione Carabinieri di Varese, il Luogotenente Giovanni Piredda, il Luogotenente Francesco Pinna e il Maresciallo Ordinario Andrea Carlini, Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Arcisate.

La riflessione ha preso avvio da alcuni articoli della Costituzione italiana e dalla Legge n. 71 del 2017 concernente le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e l’obiettivo principale era quello di formare e sensibilizzare i giovani a un uso consapevole dei social media e delle nuove tecnologie, riflettendo insieme agli adulti sulla relazione tra “bullo” e “vittima”, unitamente al ruolo della scuola e delle forze dell’ordine in generale.

Il confronto si è poi spostato sul tema delle dipendenze da alcol e droghe, con particolare riferimento al mondo degli adolescenti e al territorio di Varese. Gli esponenti delle Forze dell’Ordine presenti hanno insistito in particolar modo sui rischi e i pericoli connessi all’utilizzo di sostanze che creano dipendenza.

A questo punto si è colta l’occasione per dare spazio alle domande dei ragazzi e delle ragazze, interessati in particolar modo alla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. I Carabinieri, attraverso interventi puntuali e adeguati all’età degli studenti, hanno sottolineato che, indipendentemente dalle definizioni date alle tipologie di droghe esistenti, non è mai opportuno avvicinarsi a questo genere di sostanze. Alcol e droghe, infatti, oltre a generare dipendenza con gravi effetti psico-fisici a breve e lungo termine, hanno conseguenze inevitabili anche dal punto di vista sociale, generando isolamento e alterando le relazioni tra pari e con gli adulti.

Al termine degli interventi del Capitano Crupi, del Luogotenente Piredda, è intervenuto il Tenente Colonnello Scordo, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Varese, che ha posto l’attenzione sul rispetto dell’ambiente e sui connessi reati ambientali. Tematiche care al “Ferraris”, scuola capofila della rete dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) della provincia di Varese, oltre che parte attiva nel progetto “Green School” con attività varie che coinvolgono alcune classi dell’Istituto. Insieme agli esponenti del Gruppo Carabinieri Forestale di Varese gli studenti hanno riflettuto sul concetto di reato ambientale, sui comportamenti più o meno virtuosi tenuti dai singoli cittadini ma anche dalle piccole e grandi imprese e dell’impatto che questi hanno sull’ambiente. Un’occasione per riflettere anche sull’enorme movimentazione di denaro che ruota attorno alle questioni ambientali suscitando, troppo spesso, l’interesse della criminalità organizzata.