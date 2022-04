Caccia alle uova didattica al Parco comunale per i bambini della primaria di Azzate

L’associazione genitori di Azzate esiste da tempo, ma due mesi fa si è insediato un nuovo direttivo con tanti nuovi genitori che hanno debuttato con la prima iniziativa martedì 12 aprile: una speciale Caccia alle uova di Pasqua che ha coinvolto tutti i bambini della scuola primaria Castiglioni in orario scolastico.

La manifestazione si è svolta nel Parco Comunale e piccoli partecipanti si sono messi alla prova su indizi e indovinelli didattici da risolvere per arrivare all’ambito tesoro: ovetti di cioccolata per tutti, segnalibri e letture da condividere grazie ai libri preparati e messi a disposizione dalla Biblioteca civica che ha sostenuto l’iniziativa.

I bambini sono arrivati al Parco Comunale messo a disposizione dall’Amministrazione in orari diversi e divisi per classe d’età: le due prime, poi la seconda e a seguire terze, quarte e quinte.

Per raggiungere il goloso tesoro ricco di ovetti di cioccolato, i bambini hanno dovuto affrontare una serie di indovinelli didattici adeguati ciascuno alla propria età. Gli indizi erano stampati su grandi uova di carta colorate. La soluzione di ogni quesito portava a una nuova tappa fino ad arrivare al bottino finale, ricco di dolci ovetti e spunti di lettura da condividere insieme all’aria aperta.

Per i bambini è stata una piacevole uscita sul territorio, la prima dopo il periodo della pandemia. Una giornata ricca di golosità e sorprese, inclusa la presenza della ex direttrice dell’asilo di Azzate, Maria Grazia, in pensione dello scorso anno. I bambini più piccoli l’hanno abbracciata con grande calore, mentre i più grandi le hanno mostrato una più sobria commozione nel salutarla, come compete all’età.

Anche per il nuovo direttivo dell’associazione genitori è stato un bel debutto. Un’iniziativa da riproporre il prossimo anno, sempre con il sostegno delle insegnanti che hanno apprezzato questa speciale caccia alle uova, mentre già fervono i preparativi per organizzare i prossimi appuntamenti, a partire dalla festa di fine anno.