Cade da cavallo, donna soccorsa a Casorate Sempione

Intervento dei soccorsi, questa mattina, a Casorate Sempione in aiuto di una donna caduta da cavallo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 in via Ronchetto.

Sul posto sono giunte un’ambulanza da Gallarate e un’automatica da Varese. La donna, di 62 anni, è stata soccorsa e trasportata all’Ospedale di Circolo di Varese.