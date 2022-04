Cadono le restrizioni, torna la festa del Rugby a Varese

La Festa del Rugby 2022 si farà.

Così si legge sui canali social della società sportiva Rugby Varese che dal 1976 è cresciuta diventando un polo sportivo e parte integrante del contesto sociale della nostra città.

Dopo due anni di restrizioni Covid che hanno impedito la sempre tanto attesa Festa del Rugby, quest’anno finalmente si torna in campo, per festeggiare tutti insieme la fine del campionato e l’inizio dell’estate.

Per ora si sa soltanto che la festa sarà in presenza: saranno rese note più avanti le novità dell’edizione 2022, in particolare date e ospiti musicali.