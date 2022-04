Il Cai Luino propone un’escursione al masso della Macina

Venerdì pomeriggio 8 aprile il Cai Luino propone un’escursione in Valtravaglia lungo il torrente Froda , dove si trova il masso della Macina . Ubicato in un luogo considerato sacro vista la presenza di diverse incisioni rupestri, questo masso si trova a poche centinaia di metri anche da una bellissima e famosa cascata.

Itinerario Sarigo – Masso della Macina percorrendo prima un tratto di strada che sale a S. Antonio poi su sentiero lungo il torrente. Attenzione ci sono due guadi da attraversare ma attualmente con poca acqua. Itinerari 245A – 245

Difficoltà E – Tempo h 2.30 . Dislivello 270m

Accompagnatori Terio 3392892405 – Gianni 3387768131

Ore 13.25 appuntamento presso posteggio di Voldomino

Ore 13.30 partenza con mezzi propri per posteggio Sarigo

Ore 14.00 inizio escursione

Ore 16.30 fine escursione

Vengono richiesti: bastoncini da cammino, abbigliamento e calzature adeguate. Condivisioni spese auto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 4 aprile ore 9:00 a giovedì 7 aprile ore 18:00. Venerdì iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure. qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata