Cambio di viabilità a Malnate: inversione del senso di marcia di via Amendola

Cambia ancora la viabilità nel centro cittadino di Malnate e anche in questo caso è la zona adiacente al piazzale del mercato che subisce una variazione.

Come comunicato dal Municipio, da mercoledì 6 aprile, dalle ore 7:30 inizieranno alcuni interventi viabilistici:

il primo prevede l’inversione del senso di marcia di via Amendola, percorribile quindi da Via Primo Maggio verso Via Macazzola (come da immagine sotto riportata).

«Questo – spiega la nota – per eliminare le criticità dovute all’uscita di via Amendola su via Primo Maggio e per garantire una seconda via d’accesso al comparto residenziale, in quanto, ad esempio nei giorni di mercato, l’ingresso da Via San Francesco, risulta disagevole».

Contestualmente verranno effettuati lavori di implementazione della segnaletica su tutta l’area parcheggio di via San Francesco, quella appunto del mercato.

Le aree sosta presenti su via Madonnina (verso la Chiesa San Martino), verranno predisposte con disco orario di 1 ora nei giorni feriali, come richiesto dai commercianti della zona, per garantire un miglior ricambio.

Spostandosi verso la stazione, è stata inoltre resa pubblica l’area parcheggio di via Grandi, utilizzata anche dai pendolari, dove verranno istituiti 8 parcheggi con disco orario di 1 ora nei giorni feriali.