Una camminata nel Parco Alto Milanese, “L’acqua siamo noi” fa tappa a Busto Arsizio

Sarà a Busto Arsizio sabato 23 aprile il prossimo appuntamento con “L’acqua siAMO noi!” , il progetto di valorizzazione e tutela delle acque e del territorio voluto da Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese, realizzato in collaborazione con Legambiente e in partnership con Green School e WWF Varese- Insubria.

Dopo l’evento inaugurale di Gavirate, sul lago di Varese, che ha ottenuto un grande successo, ora sarà la volta del sud della provincia, nell’ottica di coinvolgere un po’ tutte le aree geografiche del territorio provinciale.

«A Busto Arsizio ci troveremo per una camminata nel Parco Alto Milanese – dicono gli organizzatori – durante la quale, a cura dell’associazione Parole in Viaggio, ci saranno delle letture itineranti sul tema “Le parole dell’acqua”. Il ritrovo è per le 14.30 in via Olindo Guerrini, 40, all’ingresso del Parco, dove sarà attrezzata anche l’area di “Riciclattoli”, giochi tutti realizzati con materiale riciclato. Poi partirà la camminata alla scoperta delle bellezze naturali del Parco e delle vicine opere idrauliche costruite a tutela del territorio, accompagnati dalle letture itineranti. Potrà essere anche l’occasione per raccogliere carte, bottigliette e piccoli rifiuti abbandonati lungo il percorso e gli organizzatori invitano chi lo desidera a portare da per questo guanti da lavoro o da giardino.

Al termine del percorso, verso le 17.00, merenda per tutti – a offerta libera – organizzata a Legambiente-Busto Verde».

“L’acqua siAMO noi” è un progetto di valorizzazione e tutela delle acque articolato su più anni e che coinvolgerà cittadini, scuole, associazioni e istituzioni. L’obiettivo di promuovere il territorio provinciale, con particolare attenzione al ruolo dei suoi corsi d’acqua, educare sul tema della sostenibilità ambientale, diffondere una vera e propria “cultura dell’acqua” e infine attivare un network di cittadini, associazioni e istituzioni per fare una rete virtuosa in provincia di Varese.

Per parlare della risorsa idrica come valore territoriale, culturale e paesaggistico della provincia di Varese, inoltre, ogni settimana il sito di Alfa a questa pagina proporrà un nuovo itinerario a piedi o in bicicletta in provincia di Varese alla scoperta delle “Vie dell’acqua” e non solo…

Tornando all’appuntamento di sabato, è bene sapere che in caso di maltempo la camminata sarà annullata e le letture si terranno, sempre alle ore 14.30, al coperto, nel Centro Parco “Cascinetta”.

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti, ma per partecipare è indispensabile prenotarsi (fino ad esaurimento posti) e lo si deve fare sul sito dell’azienda nell’apposita sezione dove si troveranno anche tutte le altre informazioni utili. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative Covid-19 vigenti.