Campagna di branding o marchio registrato? Se ne parla al Digital Innovation Hub di Saronno

Campagna di branding o marchio registrato? Qual è la scelta giusta tra la tutela della proprietà industriale e il posizionamento del brand attraverso un’attività di marketing?

Spesso le due soluzioni vengono confuse, altre volte si ritiene indispensabile compierle entrambe oppure, nell’incertezza, non si opta per nessuna. Quali sono i criteri per una scelta di business efficace e adeguata alla singola impresa?

Se ne parla giovedì 5 maggio all’incontro “Campagna di branding o marchio registrato”, al Digital Innovation Hub di Saronno con Luigi Tarabbia (Consulente in proprietà industriale – Bugnion Spa) e Andrea Boscaro (fondatore e partner The Vortex). L’appuntamento è alle 17:45 all’Office Station di Saronno, in via Ferrari 21 (terzo piano scala C).