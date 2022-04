Campionati europei di canottaggio under19, il manager Prateek Gumbar alla Schiranna

Continuano spediti i preparativi per i Campionati europei di canottaggio under19 in programma tra sabato 21 e domenica 22 maggio alla Schiranna.

Il comitato organizzatore ha ospitato Prateek Gumbar, delegato della federazione internazionale, per la consueta procedura della “site visit”. Lunedì 11 e martedì 12 aprile si sono svolte tutte le visite ispettive dell’event manager: vale a dire il responsabile della manifestazione internazionale under19.

Due giorni per affrontare gli argomenti chiave dell’evento, dal campo di gara all’ospitalità passando per tutte le dinamiche organizzative; un passaggio obbligato che avvicina sempre più il comitato al via ufficiale del prossimo maggio.