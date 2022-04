Il campionato non è finito: Openjobmetis “va a caccia” a Brescia

La salvezza anticipata, raggiunta domenica scorsa contro la Fortitudo, è stata giustamente celebrata dall’ambiente della Openjobmetis, felice di avere raggiunto questo obiettivo dopo un’annata che definire tribolata è assolutamente riduttivo. Vale però la pena di ricordare a tutti che il campionato non è finito: domenica 1° maggio alle 20,45 i biancorossi giocheranno a Brescia la penultima giornata di stagione regolare e andranno alla ricerca di una impresa che – se riuscita – riaprirebbe la possibilità di acciuffare i playoff.

Inutile oggi fare previsioni in questo senso: Varese dovrà provare a vincere le due gare rimanenti e affidarsi a risultati “amici” dagli altri campi ma una cosa è certa. Ferrero e compagni hanno il dovere di provare a strappare due successi e scrivere così un’altra pagina memorabile di questa annata. Arrivare ai playoff significherebbe, anzitutto, dare ulteriore ossigeno alle finanze societarie come ha spiegato, proprio su VareseNews, anche il presidente del Consorzio Alberto Castelli. Inoltre entrare tra le prime otto darebbe alla Openjobmetis la possibilità di giocare una coppa europea: al netto della perplessità che ciò suscita, bisogna anche ricordare che un palcoscenico continentale è nelle previsioni del progetto di Luis Scola e inoltre può aiutare a ingaggiare (o a trattenere) giocatori di un certo livello.

Nessun dubbio che a Brescia sarà difficile: la Germani di coach Magro – serissimo candidato al premio di allenatore dell’anno – è saldamente terza in classifica alle spalle delle corazzate Virtus e Milano, andrà incontro a una possibile semifinale con l’Olimpia e anche per questo ha speso una carta pesante sul mercato, quella di John Brown III, il 30enne pivot che ha già lasciato il segno in Italia (Roma, Treviso e soprattutto Brindisi) ed è appena rientrato da Kazan per via della situazione in Russia.

La Leonessa però è squadra principalmente a trazione esterna, con il play Mitrou-Long e l’azzurro Della Valle a trascinare il gruppo e con Petrucelli (obiettivo estivo di Varese) a comandare la difesa. Della Valle in particolare sta contendendo al varesino Marcus Keene il trono della classifica marcatori (ne abbiamo parlato QUI) e i due sono anche nella cinquina di candidati per il premio di MVP. Ulteriore motivo, in casa OJM per fare bene e magari aiutare il piccolo-grande texano a mantenere il comando tra i bomber. All’andata i biancorossi “prima versione” (era l’esordio in campionato) sorpresero una Brescia che ci mise qualche settimana a ingranare prima di trasformarsi in una macchina da vittorie: finì 75-72 con 18 punti di Gentile e 17 di Beane, uno dei pochi superstiti in campo anche stavolta.

La squadra di coach Seravalli (che fa benissimo a dire: “abbiamo ancora un obiettivo”) si è allenata in modo efficace a partire da martedì, raggiungerà Brescia domenica mattina e sarà al completo sul parquet bresciano seppure senza tifosi a causa di una decisione insensata di chi gestisce l’ordine pubblico da quelle parti. In soldoni, si è preso la scusa di (inesistenti) gravi problemi nel dopo-gara di Varese-Fortitudo per vietare la trasferta a tutti i fans biancorossi, bambini e famiglie compresi. Bel modo di gestire la sicurezza (a Varese invece il lavoro in presenza dei bolognesi è stato egregio). Anche per questo motivo, non sarebbe male tornare sotto al Sacro Monte con due punti in tasca.

DIRETTAVN

