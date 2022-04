Campus estivo alla Scuderia Garzonera Horses Yard asd di Vergiate

Dal 13 giugno al 9 settembre, alla Scuderia Garzonera Horses Yard Asd di Vergiate (via Cascinga Garzonera 1) è in programma il

Galleria fotografica Garzonera Horses Yard asd - campo estivo 4 di 6

Campus estivo 2022

per bambini dai 7 anni, che si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.30 (possibilità di partecipare anche a singole giornate).

Attività

La mattina sarà dedicata ad attività motoria ed equitazione (equitazione di base suddivisa per livelli, gimcana, salto ostacoli, passeggiate).

Il pomeriggio sono previste, in alternanza, attività di orieteering, nordic walking, laboratori all’aperto, attività di scuderia, piscina.

Quanto costa?

270 euro la prima settimana, sconto per la ulteriori settimane o per fratelli/sorelle.

I prezzi comprendono tutte le attività, pranzo e merenda presso la clubhouse.

Per gli esterni (non soci) è prevista un’unica quota tesseramento e assicurazione di 50 euro (il versamento di questa quota permetterà di usufruire di ulteriori settimane di campus o pacchetti di lezioni per tutto il 2022).

Per info e prenotazioni è possibile chiamare o inviare un Whatsapp al numero 3283074545 o scrivere a margherita@garzonera.it

Sito internet | Facebook