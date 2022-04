Candiani dal prefetto Pasquariello: “Attenzione alla situazione socio economica”

Sabato 9 aprile nella sede della prefettura di Varese il senatore della Lega Stefano Candiani ha incontrato il prefetto di Varese, dr. Salvatore Pasquariello.

«L’incontro è servito per considerare la situazione provinciale sotto molti punti di vista. Terminata la fase di maggior impegno nella lotta al covid, ora bisogna porre molta attenzione alla situazione socio economica. Per questo ho condiviso col prefetto l’utilità di organizzare specifici incontri con le parti sociali e le categorie economiche del territorio della provincia, ai quali partecipino anche i rappresentati del territorio eletti nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee – commenta Candiani -. Si è discusso della situazione economica dei comuni frontalieri, in vista dell’entrata in vigore dei nuovi trattati e della necessità di bilanciare gli sauilibri economici con la Svizzera mediante adeguate misure di sgravio per i territori frontalieri».

«Particolare attenzione poi è stata messa nella valutazione dei fenomeni criminali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità connessa. In particolare ho richiesto un costante coordinamento con la Prefettura e le autorità di pubblica sicurezza della provincia di Como, per contrastare la situazione di degrado generata da spaccio e prostituzione dell’area del Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile – prosegue il senatore leghista -. La circostanza ha consentito anche di mettere a fuoco le carenze di organico che pesano sia sulla prefettura, sia sul comparto sicurezza provinciale. Nel caso specifico con i colleghi parlamentari Galli, Tarantino e Bianchi, presenteremo un’interrogazione al Ministro dell’Interno per comprendere con quali tempi il Ministero intende colmare queste carenze che ovviamente non possono essere ulteriormente giustificate».