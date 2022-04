Cantello apre la stagione, arriva la Fiera dell’asparago: ecco il programma dell’80esima edizione

La ripartenza dunque è fissata in un doppio appuntamento al palatenda di via Collodi a Cantello: due weekend carichi di iniziative, musica, ristorazione e, naturalmente, il principale festeggiato: l’asparago

Dopo due anni di pandemia e restrizioni si riaffacciano nella programmazione estiva le sagre e fiere di paese e tra queste, una delle più attese e la prima a sciogliere la riserva, è la Fiera dell’asparago di Cantello che quest’anno festeggia cifra tonda: la sua 80esima edizione.

Un’edizione attesa da molti, non solo per si tratta di una delle sagre più conosciute in provincia ma perché toglie due anni di ruggine alla macchina organizzativa della pro loro che, come tante organizzazioni, ha dovuto fermare molte iniziative in questi mesi.

La ripartenza dunque è fissata in un doppio appuntamento al palatenda di via Collodi a Cantello: due weekend carichi di iniziative, musica, ristorazione e, naturalmente, il principale festeggiato: l’asparago di Cantello.

Ecco nel dettaglio il programma dell’80esima edizione:

Il programma del primo weekend del 13-14-15 Maggio 2022

VENERDÌ 13 MAGGIO

Ore 18.30: Apertura Fiera

Dalle ore 19.00: APERTURA RISTORANTE. Risotto con Asparagi, Lasagne con Asparagi, Pollo al cestello, Tomino e verdure.

Ore 21.30: MUSICA LIVE serata dedicata a Marco con i VASCOMBRICCOLA (Vasco Show).

SABATO 14 MAGGIO

dalle ore 16.30: MERCATINO ARTIGIANALE e dei SAPORI presso il Palatenda

ore 19.00: APERTURA RISTORANTE (con prenotazione obbligatoria) Risotto con punte di Asparagi, Asparagi Cantellesi alla Bismarck,

Grigliate miste di carne con costine, panino con salamino alla griglia presso il bar.

dalle ore 21.00: Serata danzante musica dal vivo con l’orchestra spettacolo “Giusy Danieli”

PRENOTAZIONE RISTORANTE 328 6028998

da 4 persone e su 2 turni (ore 19.00 e ore 21.00)

DOMENICA 15 MAGGIO

ore 9.00: Nel Palatenda di via Collodi. Mercatino artistico-artigianale e sapori veri d’Italia.

Dalle ore 9.30 alle 12.00: possibilità di visitare la Chiesa romanica MADONNA DI CAMPAGNA che risale al XII secolo.

ore 11.00: Esposizione dei migliori mazzi di Asparagi Cantellesi. Presentazione dei produttori di asparagi e consegna riconoscimenti. A cura delle classi quarte dell’Istituto Scolastico di Cantello, i ragazzi rappresenteranno il tema della biodiversità.

ore 12.00: APERTURA RISTORANTE (prenotazione obbligatoria) Risotto con punte di Asparagi Cantellesi, Asparagi Cantellesi alla Bismarck, Grigliate miste di carne con costine, panino con salamino alla griglia presso il bar.

dalle ore 15.00: Esibizioni di Danza Moderna, Hip Hop e Twirling con l’Associazione di zona: Limax

ore 19.00: APERTURA RISTORANTE (prenotazione obbligatoria) Risotto con punte di Asparagi Cantellesi, Asparagi Cantellesi alla Bismarck, Grigliate miste di carne con costine, panino con salamino alla griglia presso il bar.

dalle ore 21.00: Serata danzante musica dal vivo con l’orchestra spettacolo “Trio Piero Olivari”

PRENOTAZIONE RISTORANTE 328 6028998

da 4 persone e su 2 turni (pranzo ore 12.00 e 13.30) – (cena ore 19.00 e 21.00)

Programma del secondo weekend 20-21-22 Maggio 2022

VENERDÌ 20 MAGGIO

dalle ore 19.00: APERTURA RISTORANTE Risotto con Asparagi, Lasagne con Asparagi,

Pollo al cestello, Tomino e verdure.

ore 21.30: MUSICA LIVE con i MAGIC OUEEN

(Tributo Queen).

SABATO 21 MAGGIO

dalle ore 16.30: MERCATINO ARTIGIANALE e dei SAPORI presso il Palatenda

ore 19.00: APERTURA RISTORANTE (con prenotazione obbligatoria) Risotto con punte di Asparagi, Asparagi Cantellesi alla Bismarck,

Grigliate miste di carne con costine, panino con salamino alla griglia presso il bar.

dalle ore 21.00: Serata danzante musica dal vivo con l’orchestra spettacolo “Lusien”

PRENOTAZIONE RISTORANTE 328 6028998

da 4 persone e su 2 turni (ore 19.00 e ore 21.00)

DOMENICA 22 MAGGIO

ore 9.00: Nel Palatenda di via Collodi, Mercatino artistico-artigianale e sapori veri d’Italia.

dalle ore 9.30 alle 12.00: possibilità di visitare la Chiesa romanica MADONNA DI CAMPAGNA che risale al XII secolo.

ore 12.00: APERTURA RISTORANTE (prenotazione obbligatoria) Risotto con punte di Asparagi Cantellesi, Asparagi Cantellesi alla Bismarck, Grigliate miste di carne con costine, panino con salamino alla griglia presso il bar.

dalle ore 15.00: Scacco Max propone “La Festa degli Scacchi” per coinvolgere adulti e bambini con comicità, simpatia stide e divertimento.

Uno spettacolo a cui tutti potranno partecipare sia chi non conosce il gioco, sia chi lo conosce.

ore 19.00: APERTURA RISTORANTE (prenotazione di obbligatoria)

Risotto con punte di Asparagi Cantellesi, Asparagi Cantellesi alla Bismarck, Grigliate miste di carne con costine, panino con salamino alla griglia presso il bar.

dalle ore 21.00: Serata danzante musica dal vivo con l’orchestra spettacolo “I Croma”

PRENOTAZIONE RISTORANTE 328 6028998

da 4 persone e su 2 turni (pranzo ore 12.00 e 13.30) – (cena ore 19.00 e 21.00)