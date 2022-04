Carambola sulla statale 394 a Brisasago Valtravaglia con quattro veicoli coinvolti e un’ambulanza da 100 mila euro da buttare

Un incidente che ha distrutto un’ambulanza di “Padana Emergenza“ lungo la strada statale 394 nella giornata di giovedì 28 aprile, oltre al coinvolgimento di altri veicoli , tre auto, di cui due parcheggiate. I feriti sono due, gli occupanti del mezzo di soccorso, con prognosi che non supera i 10 giorni.

Il fatto è avvenuto lungo la statale 394 mentre l’ambulanza viaggiava in direzione Luino per un servizio di soccorso urgente.

Qui, all’altezza della farmacia di Brissago Valtravaglia il mezzo di soccorso avrebbe superato una colonna di auto con lampeggianti e dispositivi acustici accesi ma un automobilista non si sarebbe accorto dell’arrivo del mezzo e avrebbe svoltato. La collisione ha portato l’ambulanza a colpire altri due veicoli parcheggiati in un piazzale: uno dei due è rimasto danneggiato, l’altro per via dell’impatto si è ribaltato in un campo e la lettiga è finita contro una recinzione. Sul posto le forze dell’ordine e altri mezzi di soccorso.

L’ambulanza dell’associazione di soccorso di Luino è da buttare: il mezzo, inaugurato da poco, aveva un valore di 100 mila euro.