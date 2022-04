Carceri di ieri e di oggi. A Busto Arsizio si gira un video nella prigione asburgica

L’amministrazione comunale ha concesso alla Direzione della Casa Circondariale Busto Arsizio del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di accedere al plesso “ex Carceri Asburgiche” di via Borroni per la realizzazione di un video a scopo divulgativo ed informativo.

Galleria fotografica Il progetto per l\'ex carcere di busto 3 di 3

Tramite appositi operatori addetti ai lavori individuati dalla Casa Circondariale stessa, le scene saranno girate tra le Carceri Vecchie e le nuove carceri al fine di divulgare la vita all’interno del carcere asburgico attraverso le testimonianze orali e dirette di chi vi ha lavorato, riportando dunque la vita quotidiana degli agenti della Polizia Penitenziaria e mettendo al confronto le due strutture penitenziarie.

Verranno rievocati fatti di cronaca del Novecento che hanno interessato le Carceri Asburgiche sia da parte di testimoni sotto forma di intervista, sia attraverso fonti giornalistiche del tempo con lo scopo poi di divulgare il filmato anche alla cittadinanza e alle istituzioni comunali al fine di divulgare le attività realizzate dalla Polizia Penitenziaria come servizio essenziale che garantisce la sicurezza immediata e futura della comunità.

L’amministrazione comunale ha apprezzato molto la proposta che mette in risalto un percorso che va dal “centro” alla

“periferia”, coinvolgendo luoghi e simboli di importanza culturale, artistica, architettonica ed identitaria della Città di Busto Arsizio quali la piazza San Giovanni, la piazza Vittorio Emanuele II, il Palazzo Marliani-Cicogna, la Biblioteca Civica ed infine l’ex Carcere Asburgico.

Dall’11 al 30 maggio, dunque, il vecchio carcere sarà al centro di un vero e proprio set cinematografico. La struttura verrà messa in condizione di poter essere utilizzata dagli operatori e alcuni ambienti verranno ricostruiti come erano quando la struttura fungeva da carcere (lo è stato fino agli anni del dopoguerra). Infine il video verrà proiettato anche nella sala Tramogge dei Molini Marzoli in un evento aperto al pubblico.