Cardana, i bambini della scuola materna imparano il piacere della lettura

Sabato scorso, il 23 aprile, in occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”, la Scuola Materna “Pietro Del Torchio” di Cardana di Besozzo ha dato il via a un percorso di avvicinamento alla lettura per i bambini.

Si è infatti tenuto, nel pomeriggio, il primo dei quattro incontri previsti per i “piccoli lettori” della fascia 3-6 anni. L’iniziativa è stata organizzata e avviata in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Besozzo: quest’ultima ha messo a disposizione i propri testi, selezionati con il supporto del collegio docenti.

La scelta dei racconti rappresenta un elemento significativo ed è avvenuta in modo accurato, affinché il bambino possa mettere allo scoperto le proprie emozioni, opinioni, la fantasia. Le insegnanti hanno dapprima coinvolto i bambini con lettura a voce alta e osservazione delle immagini e successivamente hanno ripercorso i racconti letti rendendo partecipanti attivi i piccoli. Non si è trattato di un semplice ascolto passivo, ma di un vero e proprio scambio interattivo fatto di domande e risposte, sviluppo di immaginazione e pensiero astratto e via dicendo.

Al termine del momento di lettura interattiva è stato organizzato un piccolo break; dopodiché i bambini, come in una vera e propria biblioteca, hanno potuto visionare e scegliere di portare a casa con sé un testo tra quelli esposti. I libri dovranno essere riconsegnati direttamente alla biblioteca: in questo modo i bambini potranno sentirsi responsabili e conoscere direttamente quegli ambienti. «La partecipazione all’evento ha riscosso grande entusiasmo tra i più piccoli – spiegano le responsabili – i quali hanno apprezzato la lettura partecipando con gli occhi, con le orecchie, con le parole e soprattutto con il cuore».