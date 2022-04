Caronnese al “Piola” di Novara per la sfida alla capolista

Sono settimane intense nel Girone A di Serie D e tutte le squadre hanno obiettivi da centrare, tra chi lotta per il primo posto e chi invece deve ancora conquistare matematicamente la salvezza.

È il caso di Novara a Caronnese, che domenica 3 aprile (ore 15.00) si troveranno di fronte al “Piola”. Per i rossoblu di mister Manuel Scalise una sfida tosta contro la prima della classe, ma a passare il momento migliore è proprio la Caronnese, che sta risalendo velocemente la classifica e vede sempre più lontana la zona playout. In casa novarese invece, il primo posto gli azzurri di Marco Marchionni è in bilico dopo qualche passo falso e il pressing della Sanremese, che si è portata a soli tre punti di distacco e con il vantaggio degli scontri diretti a favore.

Per la squadra di Caronno Pertusella una trasferta da affrontare consapevole di non aver nulla da perdere ma tutto da guadagnare. E il premio potrebbe essere una vittoria da ricordare per anni.