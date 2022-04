Caronnese-Varese, la sfida provinciale mette in palio punti pesanti

All’andata vinse il Varese (leggi qui), che con quei tre punti puntò deciso la vetta del Girona A di Serie D, mentre la Caronnese faticava ad staccarsi dai bassifondi. A un girone di distanza le due squadre arrivano con animi opposti: i rossoblu passano un momento positivo che li sta proiettando in altre prospettive di classifica, la squadra biancorossa invece è a digiuno di vittorie da otto giornate e il posto ai playoff, che sembrava scontato fino a qualche settimana fa, ora non è più tanto certo. Dalla sfida di metà gennaio al “Franco Ossola” i biancorossi hanno guadagnato 17 punti mentre i rossoblu 30, quasi il doppio.

Proprio per questo lo scontro della nostra provincia – che si svolgerà domenica 24 aprile (ore 15.00) al “Comunale” di Caronno Pertusella – metterà in palio punti pesanti.

La Caronnese arriva dall’eliminazione di Coppa Italia ai rigori dopo una prestazione più che positiva. «Abbiamo recuperato energie per fare una grande prestazione – ha detto mister Manuel Scalise alla vigilia della gara di campionato -. Giochiamo contro una squadra allestita per un campionato di alta classifica. Dalla gara di andata è cambiato tanto: ora siamo un gruppo e i giocatori che sono arrivati hanno portato un’aria diversa. All’andata fu una giornata amara, decisa dagli episodi, ma da lì il nostro campionato ha preso una strada diversa. Domani sarà un palcoscenico importante per i ragazzi, che dovranno essere bravi e fare la prestazione, ma sono convinto che lo faranno».

Sul versante biancorosso invece si aspetta una vittoria che manca da due mesi. «La squadra si è allenata nel modo giusto – spiega l’allenatore dei varesini Gianluca Porro -, con fame, voglia e serietà. I ragazzi li ho visti con molta umiltà ma allo stesso tempo rabbiosi perché è evidente che in queste ultime partite, non solo le due della mia gestione, si sia raccolto di meno di quanto seminato. L’umiltà però è riconoscere che c’è qualcosa da fare meglio e anche di più. La Caronnese è una squadra che mentalmente sta bene e gioca un bel calcio. Ci vorranno tanta pazienza e attenzione perché saranno i dettagli a fare la differenza».

I due mister fanno ancora la conta con i tanti indisponibili, ma c’è anche qualche recupero importante: se Scalise avrà a disposizione Tunesi per il centrocampo, Porro potrà contare su Monticone per la difesa dopo il turno di squalifica.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul nostro liveblog (guarda qui). Potrete come sempre seguire in tempo reale la gara azione per azione e commentare in diretta l’andamento del match.