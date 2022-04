Carrozze anni Trenta e locomotiva a vapore, torna il Laveno Express

Torna sul Lago Maggiore il Laveno Express, la storica locomotiva a vapore con carrozze anni Trenta. L’appuntamento è per il 15 maggio, quando la locomotiva partirà da Milano per arrivare sulla sponda Magra. Il programma della giornata prevede il seguente itinerario: partendo da Milano Centrale il treno storico a vapore arriverà nella cittadina di Laveno, che offre uno splendido panorama sul bacino borromeo del Lago Maggiore. Qui è possibile trascorrere una giornata immersi nel verde e passeggiare sul lungolago (Per acquistare la soluzione di viaggio a/r in solo treno storico sarà necessario selezionare la destinazione “Laveno-Mombello”, qui)

Sarà inoltre possibile acquistare una soluzione di viaggio che prevede un biglietto integrato treno storico e crociera nel bacino borromeo con il piroscafo storico a vapore “Piemonte” diretto a Isola Superiore e all’Isola Bella, riportando i viaggiatori a Laveno in tempo per il viaggio di ritorno. Per acquistare la soluzione di viaggio treno storico + piroscafo sarà necessario selezionare la destinazione “Laveno Lago” per l’andata e selezionare la partenza da “Laveno-Mombello” per il ritorno.

Dal 1 aprile 2022 per viaggiare a bordo dei treni storici è obbligatorio il possesso di Green Pass Base valido, ad esclusione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti. E’ inoltre obbligatorio indossare mascherina di tipo FFP2 o superiore per la protezione del naso e della bocca. La violazione di tali obblighi comporta l’intervento delle forze dell’ordine e l’interruzione del servizio alla prima stazione utile.

A seguito delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, al fine di massimizzare la tutela della salute di viaggiatori e dipendenti, Fondazione FS ha attivato misure e iniziative in materia di prevenzione della diffusione del Coronavirus.

15 Maggio 2022

LOCOMOTIVA A VAPORE CON CARROZZE ANNI ’30 “CENTOPORTE”, ANNI ’50 CORBELLINI E BAGAGLIAIO – LOMBARDIA

Laveno Express

Treno storico da Milano Centrale alla scoperta del Lago Maggiore

Programma turistico treno storico + piroscafo.