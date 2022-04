Cartoline originali d’epoca preziosi tesori da collezione

Il collezionismo cartaceo è una tendenza che, contrariamente a ciò che in molti pensano, si accentua proprio in un mondo in cui il digitale sembra sostituire interamente la carta stampata. Quando si parla di questa pratica, si fa riferimento a raccolte di documenti molto eterogenee che possono spaziare dal manoscritto alla cartolina, passando per gli autografi e le fotografie, tutti materiali accomunati, oltre che dal personale fil rouge del gusto del collezionista, anche dalla imprescindibile caratteristica di essere documenti originali d’epoca, disponibili in pochissimi esemplari quando non unici. Ma cosa spinge le persone a collezionare frammenti del passato? E, soprattutto, quali sono i materiali documentali d’epoca più apprezzati?

ICharta l'ecommerce specializzato nel collezionismo cartaceo

Se si è appassionati di collezionismo, l'e-commerce di ICharta merita una visita, punto di riferimento sia in Italia che all'estero, è la fonte ideale a cui attingere per trovare documenti di comprovata originalità, pregevole estetica e talvolta di grande rilevanza storica.

Collezionare frammenti del passato piace sempre di più

Per molte persone il collezionismo cartaceo è una passione che richiede tempo e dedizione e che ha origini molto antiche, risalenti ai tempi in cui i sovrani costruivano biblioteche private per trovare un posto sicuro ai propri manoscritti preziosi, acquistati a caro prezzo. Con il passare del tempo, contrariamente alle attese, la passione per il collezionismo di documenti d’epoca e di altri materiali cartacei non si è spenta, ma si è ampliata seguendo le evoluzioni dei generi documentali, e arrivando così a comprendere la fotografia, le cartoline, i materiali pubblicitari, i manifesti cinematografici, fino ad arrivare alle più recenti carte tematiche di videogiochi e anime giapponesi.

Le cartoline originali d’epoca sono tra gli oggetti di collezionismo cartaceo più apprezzati

Tra gli oggetti di collezionismo cartaceo più apprezzati ci sono le cartoline d’epoca. Nate nel 1800 in Austria in ambito militare, per favorire una comunicazione veloce, le cartoline si diffusero in tempi rapidi per la loro praticità. In pochi anni nacque l’idea di illustrarle con immagini e fotografie, e da quel momento il loro successo fu inarrestabile. L’e-commerce di ICharta – principale negozio italiano online specializzato nel collezionismo cartaceo – ha selezionato e messo a catalogo oltre 50.000 cartoline, tutte originali d’epoca, che coprono un arco temporale che va dai primi del ‘900 a fine anni ’80, appartenenti ai generi più apprezzati dai collezionisti. Nella sezione dedicata sul sito Icharta.com troviamo le cartoline illustrate da grandi artisti del ‘900 (come i belgi Henri Meunier e Gisbert Combaz, il pittore francese Fernand Toussaint, il famoso illustratore art nouveau Alphonse Mucha e l’austriaco Raphael Kirchner e ancora i tedeschi Hugo Hoppener e Arthur Thiele, gli italiani Enrico Sacchetti, Giovanni Meschini e Raffaele Tafuri, l’illustratore umoristico inglese E.P.Kinsella, Angel Kieszkov e molti altri). Sorprendenti documenti si trovano anche nella sezione dedicata alle cartoline pubblicitarie, prodotte direttamente dalle aziende più importanti del ‘900, che ci offrono un interessante scorcio del marketing nella seconda rivoluzione industriale. Inoltre troviamo una grande varietà di cartoline internazionali raffiguranti popolazioni, usi e costumi delle regioni più remote del mondo, esplorate dai pochi che all’epoca potevano viaggiare (l’Africa anni ’30 ritratta negli scatti di Zagourski , la Bolivia delle case nella roccia, la Russia zarista, ma anche l’India, il Giappone e il Medio Oriente ), e ancora cartoline commemorative di eventi di storia minore come manifestazioni, inaugurazioni di fabbriche, costruzione di edifici, preziose testimonianze documenti di storia arrivate fino ai giorni nostri. Molto ricca anche la sezione delle cartoline militari, che ci restituiscono uno spaccato di vita di rara intensità, e uno scorcio interessante sulla propaganda e la satira politica delle epoche passate.

Altri generi documentali molto apprezzati che possiamo trovare in vendita su icharta.com sono gli autografi, specie quelli di musica lirica e ciclismo oltre ai classici autografi di attori e cantanti, le fotografie vintage originali in particolare i ritratti e le foto d’agenzia di eventi, giornali e pubblicazioni fuori catalogo, i libri antichi e i manoscritti di intellettuali e patrioti, gli spartiti musicali e i libretti d’opera, i manifesti dei cinema, le planimetrie di edifici storici, le lettere e le curiosità come pagelle e fatture di aziende storiche.

