A Casalzuigno arriva la “semiteca”, il progetto per lo scambio delle semenze

Arriva il progetto Semiteca anche in provincia di Varese, più precisamente a Casalzuigno, grazie all’associazione Soleil e il gruppo progetto Semiteca del Ticino.

Dalla domanda “Come far arrivare i semi a chi ne ha bisogno?” in un periodo come quello che abbiamo vissuto di pandemia, partendo dai principi di permacultura (metodo di progettazione che imita i processi naturali per creare insediamenti umani sostenibili a livello ecologico, economico e sociale) è nato un progetto sul concetto inglese di «seed library». Dal problema è nata la soluzione: creare una semiteca. Ovvero un luogo di scambio di semenze autoprodotte e di saperi agricoli, attraverso l’installazione di una “biblioteca” di seme. Il progetto pilota è stato creato a Locarno e dopo in Ticino nel sono sorte altre nel giro di poche settimane.

Nel gruppo promotore anche l’associazione Soleil, grazie alla quale il progetto arriva anche in Italia a Varese. La prima semiteca, a cura di Marica Assetti e Matteo Vigani, in collaborazione con il comune di Casalzuigno e della pro loco di Casalzuigno verrà inaugurata domenica 1 maggio con una giornata dedicata allo scambio dei semi dalle 9.30 alle 12.30 in occasione della giornata internazionale della permacultura. Da inizio maggio sarà quindi possibile donare la propria semenza di ortaggi, erbe aromatiche e fiori e prenderne in prestito. L’armadio sarà ospitato in un’area di libero accesso dell’Area Feste di Casalzuigno. Lo scambio di semenza è volto a favorire la riproduzione di semi adatti alla nostra bio-regione, lo scambio di sapere sulla cultura del seme nella rete locale, la biodiversità e la coltivazione di alimenti nel contesto urbano ela sovranità alimentare e l’indipendenza dalla vendita commerciale di semenza.

Marica Assetti afferma: «La semiteca è un progetto che unisce molte realtà e associazioni nei percorsi montani e collinari sul confine Italo-Svizzero per la valorizzazione della nostra bio-regione e la creazione di una rete sociale. La manutenzione sarà a cura dei nostri volontari, e sarà aperta e a disposizione di cittadini, scuole, e paesi

Per unirsi al progetto in Varese si può contattare Marica Assetti e l’associazione Soleil: asdsoleil@gmail.com