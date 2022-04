A Casciago il 3° Memorial Francesco Andreotti per promuovere la cultura del primo soccorso

A Casciago è tempo del 3° Memorial Francesco Andreotti. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 giugno nella palestra di via Grizia a Casciago con il patrocinio di Comune e Areu e la collaborazione di Croce Rossa, Ail e Avis.

Il corso di primo soccorso riprende con la terza edizione dopo la pausa forzata causa covid. Il corso è rivolto a tutta la popolazione ed è organizzato dalla famiglia di Francesco, infermiere storico del 118 di Varese scomparso da quasi 5 anni, per promuovere la cultura del primo soccorso e la conoscenza nell’eventuale utilizzo del defibrillatore.

Tale strumento, infatti, venne donato alla comunità di Casciago con le offerte raccolte durante l’ultimo saluto a Francesco; da lì la volontà della moglie e dei figli di ricordare l’amato marito e papà con un evento annuale utile a formare le persone al primo soccorso, ambito in cui Francesco si spese per tutta la vita.

Saranno anche presenti Avis e Ail per promuovere la cultura della donazione.

«È un “piccolo” evento ma significativo, di come l’uomo sia custode della vita e non portatore di morte», commentano gli organizzatori.

LE INFORMAZIONI