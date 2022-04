A Casciago si torna a correre e fare festa con Agrirun e Agrifest

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, si torna a fare festa a Casciago, grazie all’impegno della Proloco. Appuntamento doppio il 28 e il 29 maggio con Agrirun e Agrifest, due appuntamenti ormai tradizionali per il paese.

Si parte il 28 maggio con Agrirun, la corsa non competitiva per i sentieri di Morosolo e Casciago giunta alla sesta edizione, organizzata in collaborazione con SetteLaghi Runners e col patrocinio del Comune. Il ritrovo è fissato alle 17 all’oratorio di Morosolo in piazza Giovanni XXIII per iscrizioni e consegna pettorali, mentre le partenze sono previste alle 18.30 per la “gara” dei più allenati, alle 18.45 per i più piccoli (nati tra il 2006 e il 2022) e per i meno allenati. Torna anche il concorso per le scuole, con i premi per le classi più rappresentate all’evento. Per tutta la serata ci sarà lo stand gastronomico aperto e a seguire la musica dei Magic Sound. Parte del ricavato sarà destinato alle attività delle scuole di Casciago e Morosolo. La gara si terrà con qualsiasi condizione meteo non proibitiva.

Il 29 maggio torna Agrifest, la festa agricola che colora l’area della chiesa e dell’oratorio di Morosolo con stand, banchetti di hobbysti, giochi, laboratori, prodotti della natura e tanto altro. La sera del 27 maggio ci sarà un momento dedicato alla coltivazione della terra all’oratorio di Morosolo dalle 20.45 dal titolo “Coltivare la terra, coltivare relazioni” a cura di Ortobiobroggini. Agrifest sarà in edizione plastic free, con l’invito a tutti a portare la propria borraccia o acquistarne una sul posto, per evitare l’utilizzo di bottigliette di plastica. Ci saranno laboratori per i più piccoli (come fare il formaggio e scuola di fattoria), momenti con il Ciac (Centro di istruzione amici del cane) nei quali giocare con gli amici a quattro zampe. A pranzo e cena sarà aperto l’AgriRestaurant. In caso di maltempo tutto sarà rinviato al 12 giugno.